واکنش چین به مداخله جویی آمریکا درباره حقوق بشر در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه چین امروز به اظهارات مداخله جویانه آمریکا در مسائل داخلی این کشور پیرامون سرکوب فعالان حقوق بشر واکنش نشان داد و آن را مطرود دانست.

«هوا چونینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره به خبرنگان گفت: اتهامات آمریکا علیه چین بی پایه و اساس بوده و ما از آمریکایی ها می خواهیم تا به حقایق موجود در این کشور احترام بگذارند.

گفتنی است، دستگاه قضایی چین تعدادی از وکلاء و فعالان اقتصادی را در ماجرای یک خرابکاری بازداشت و هفته گذشته آن ها را تا هفت و نیم سال به زندان محکوم کرد.

پیشتر، «شین جینپینگ» رئیس جمهور چین پس از افشاء این خرابکاری از لزوم اعمال تدابیر نظارتی شدیدتر با هدف ارتقاء امنیت و ثبات در این کشور خبر داده بود؛ اقدامی که وزارت خارجه آمریکا از آن به نقض حقوق بشر یاد کرده و چین را مورد انتقاد قرار داده بود.