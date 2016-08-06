حضور کم تعداد تماشاگران ورزشگاه و تشویق برانکو در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم رقابت های لیگ برتر عصر امروز شنبه با دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز پیگیری شد که طی آن شاگردان برانکو با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند. وحید امیری در دقیقه ۴۷ تنها گل این دیدار را برای پرسپولیس به ثمر رساند.

قضاوت این بازی برعهده تورج حق‌وردی و کمک‌های محمدرضا ابوالفضلی و جواد مداح بود. این دیدار حاشیه های جالبی داشت که در ادامه می خوانید:

* نزدیک ۷ هزار نفر هوادار گسترش فولاد و پرسپولیس در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز شاهد برگزاری این دیدار بودند. تعداد تمااشگران پرسپولیس با تعداد تماشاگران تیم تبریزی برابری می کرد.

* هوای تبریز نسبت به روزهای گذشته گرم تر شده بود و نسیم ملایمی در حال وزیدن بود.

* خبرنگاران حاضر در جایگاه مخصوص خبرنگاران از طریق گوشی و تلویزیون مسابقات المپیک را دنبال می کردند.

* هواداران تیم پرسپولیس که در تبریز حضور یافته بودند به شدت برانکو را تشویق کردند و در طرف مقابل نیز طرفداران تیم تبریزی نیز کمالوند سرمربی تیم گسترش فولاد را تشویق می کردند.

* هواداران تیم پرسپولیس تهران بعد از به ثمر رسیدن گل وحید امیری یک ترقه به زمین مسابقه انداختند.

* اعتراض شدید فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد در دقایقی از بازی باعث توقف مسابقه شد. در صحنه دیگری نیز حسن آذرنیا سرپرست این تیم توسط داور از کنار زمین اخراج شد، وی به شدت به عملکرد داور معترض بود.

* در صحنه ای که طارمی موقعیت تک به تکی را خراب کرد برانکو به شدت عصبانی شد و دستان خود را برسرش کوبید.