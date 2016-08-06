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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۰۹

رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

آتش سوزی در انبار BDSR پتروشیمی بندرامام در آستانه خاموشی است

آتش سوزی در انبار BDSR پتروشیمی بندرامام در آستانه خاموشی است

اهواز -رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: به مرحله پایانی خاموشی آتش سوزی انبار محصول لاستیک مصنوعی (BDSR) این واحد در نزدیک شده ایم و تنها شعله های جزئی باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نریمان نژاد از کنترل آتش در انبار محصول لاستیک مصنوعی (BDSR) خبرداد و گفت: خوشبختانه از سرایت به واحدهای جانبی جلوگیری شده است.

وی افزود: اکنون می توان گفت در عمل به مرحله پایانی اطفای حریق آتش نزدیک شده ایم و تنها شعله های جزئی باقی مانده است.

رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرد: به دلیل ویژگی های لاستیک، ابری از دود در هواد دیده می شود.

نریمان نژاد یادآور شد: گام مهم و اولیه ما اطفای کامل حریق است و بررسی دلیل حادثه پس از مهار کامل انجام می شود.

پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.

کد مطلب 3733784

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