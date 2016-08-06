محرومیت آزادکار روس بخشیده شد/ بازگشت حریف رحیمی به المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون روسیه در خبری از بازگشت «ویکتور لبدوف» به رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ برزیل خبر داد.

لبدوف که به دلیل محرومیت دوپینگ در سال ۲۰۰۶ و با توجه به آیین نامه کمیته بین المللی المپیک در مورد ورزشکاران روس از حضور در المپیک ۲۰۱۶ برزیل محروم شده بود، با شکایت به دادگاه داوری ورزش (CAS) مجددا به این رقابت ها بازگشت.

لبدوف به عنوان یکی از رقبای اصلی حسن رحیمی آزادکار المپیکی ایران محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.