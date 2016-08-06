تمام معوقات سال گذشته استانها پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: پرداخت معوقات با هدف تکمیل اقدامات وعده داده شده انجام می شود.

وی به وضعیت مطلوب مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: دفع شری که وعده رئیس جمهور بود انجام شد و ما به وضعیت مطلوبی در توسعه روابط خارجی دست یافتیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با ذکر مثالی به بهبود وضعیت صادرات نفت اشاره کرد و متذکر شد: صادرات نفت از ۷۰۰ هزار بشکه در روز با تلاش دولت به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است.

شریعتمداری گفت: سربازان کشور در عرصه سیاست خارجی توانسته اند اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانند و در سایه برداشت تحریم های ظالمانه به وضعیت مطلوبی در همکاری با گروه های سیاسی دست یافتیم.

وی تصریح کرد: پذیرش جابجایی پول ایران و گشایش اعتبارات اسنادی امری زمان بر است و با این وجود امروز کشور با ۴۵۰ بانک در دنیا ارتباط برقرار کرده و در آینده نزدیک با بانکهای بزرگ هم وارد ارتباط می شود.

شریعتمداری با اشاره به ارتباط گیری با ۸ کشور دنیا تصریح کرد: تداوم این ارتباطات می تواند به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور منجر شود.

پیش بینی تورم ۸ درصدی در کشور

معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه عمومی به ایجاد ثبات در بازار کالا و خدمات کشور اشاره کرد و افزود: نتیجه ایجاد ثبات آرامشی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به کنترل نرم تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد گفت: هر چند قرار بود این دستاورد در سال ۹۶ محقق شود اما در حال حاضر تورم ۸ درصدی در کشور پیش بینی می شود.

شریعتمداری با اشاره به اقدامات کنترل کاهش قیمت نفت اضافه کرد: در چهار ماهه سال جاری روند رو به رشدی داشتیم به طوری که از افزایش میزان مصرف برق صنعتی می توان به رشد اقتصادی کشور پی برد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی اشاره و تاکید کرد: ۲۱ درصد در ارزش نقدی و ۲۴ درصد در ارزش وزنی صادرات مواجه هستیم و آنچه در سال ۹۴ ما را با رکود مواجه کرده بود کاهش یافته است.

جمع بندی اقدامات ضروری در سال پایانی عمر دولت

وی با اذعان به اینکه یک سال از عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده است خاطرنشان کرد: در سال پایانی فعالیت دولت تاکید ما با مدیران استانی جمع بندی اقدامات است.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: اموری که قابلیت به اتمام رساندن دارند در اولویت ویژه هستند و انتظار می رود مدیران لیستی از پروژه هایی که قابلیت اتمام دارد را استخراج کرده و نسبت به تکمیل آنها اقدام کنند.

وی با اشاره به منویات رهبری در خصوص اطلاع رسانی اقدامات اضافه کرد: وظیفه ما است آنچه که انجام می دهیم به صورت بی منت به مردم گزارش دهیم و مدیران لازم است گزارشات ملموس با اطلاعات شفاف به مردم ارائه دهند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با ذکر مثالی به اختصاص یک میلیارد دلار از ۸ میلیارد دلار اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت تکمیل پروژه های آبی در استان اردبیل اشاره و تاکید کرد چنین اقدامی قابل توجه است چرا که منجر به اشتغال خواهد شد.

شریعتمداری با اشاره به اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه ملی و استانی در استان اردبیل خواستار تولید کلیپ مناسب همراه با شعر حماسی و ارائه آن به مردم شد.

ضرورت انتقال مشکلات مقررات به مرکز

معاون اجرایی رئیس جمهور در عین حال خواستار انعکاس برخی مشکلات مقررات به مرکز شد و افزود: مشکلات باید در قالب مکاتبات متعدد اعلام شود.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام اداری تصریح کرد: لازم است مردم با کمتری مراجعه بیشترین اطلاعات را بدست بیاورند.

شریعتمداری با بیان اینکه برخی اخبار مربوط به بازگشت به گوش می رسد، اضافه کرد: راهکار چنین امری مبارزه با فساد اقتصادی و شفاف سازی اطلاعات است.

معاون اجرایی رئیس جمهور به ضرورت شناسایی اقشار محروم جامعه تاکید کرد و گفت: انتظار می رود مسئولان در حمایت از این اقشار با راهکارهای مختلف از جمله توضیح سبد کالا اقدام کنند.

وی گفت: در صورتی که مردم بدانند با حذف یارانه به جای اغنیا، نیازمندان برخوردار می شوند با دولت همراهی خواهند کرد.

شریعتمداری به وعده های دولت در بخش روستایی اشاره و تاکید کرد:در تخصیص منابع حفظ اشتغال روستایی توجه ویژه باید مبذول شود و بویژه در استان اردبیل به دلیل برخوداری از جمعیت روستایی توجه به این موضوع ضروری است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید به اینکه در پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز باید پروژه های ویژه اعلام شود، ادامه داد: یکی از اموری که انتظار می رود مدیران استانی توجه داشتند به اتمام رساندن پروژه های اقتصاد مقاومتی است که باید به صورت روزانه پیگیری شود.

شریعتمداری مسائل فرهنگی را در مرکز توجه به دولت دانست و افزود: استفاده بهینه از منابع در حوزه فرهنگی ضروری است.

به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور برنامه های فرهنگی باید بتواند به افزایش صداقت، رشد یافتگی، گذشت و ایثار در جامعه منجر شود.

پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران اردبیلی

وی همچنین از جمله اهداف سفر خود به استان اردبیل را دیدار با نمایندگان اقشار مختلف استان و شنیدن حرف و نظرات آنها دانست و افزود: بررسی تک تک پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور از جمله اهداف این سفر است.

شریعتمداری با تاکید بر انعکاس جمع بندی گزارشات سفر به ریاست جمهوری در خصوص مطالبه گندمکاران اردبیلی اضافه کرد: رشد تولید گندم در اردبیل قابل توجه است.

به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور ۳ هزار میلیارد ریال بدهی از سوی دولت به گندمکاران اردبیل باید پرداخت شود که این مطالبه پیگیری می شود تا پرداخت در اسرع وقت انجام شود.

وی افزود: ما به سفر به استانها شاهد نشاط، تحرک و پویایی هستیم که در مرکز به دلیل حجم کاغذ بازی ها و گزارشات، چنین تحرکی دریافت نمی شود.