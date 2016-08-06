صحن علنی شورای شهر گرگان برای پنجمین بار تشکیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان، عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۹۸ مین جلسه شورای شهر گرگان با حضور ۸ نفر از اعضا و غیبت ۵ نفر از اعضا به حدنصاب نرسید و لغو شد.
زهرا نورا افزود: تاکنون به دیده اغماض به این مسئله نگاه شده اما همه غیبتهای اعضا در صحن، هیئترئیسه و کمیسیون احصا و اعلامشده و بر اساس قانون با آن برخورد میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: امروز ۲۶ لایحه در دستور کار بود، از این به بعد به وظیفه خود بر اساس قانون عمل میکنیم و اغماضی در کار نیست، درباره غیبتها خیلی مدارا کردیم و نخواستیم برخورد ایذایی داشته باشیم اما این افراد باید در جلسه تعداد غیبتها به خودشان اعلامشده و توضیح ارائه دهند که از این جلسه نیز طفره میروند.
نورا گفت: این لوایح حق مردم است و ازاینپس آنچه قانون میگوید را انجام میدهیم، هفته آینده هم همین دستور کارها را داریم.
وی با اشاره به وضعیت شهردار گرگان گفت: باید تا تاریخ ۷ مرداد مدارک لازم را به شورای شهر میآورد اما این مدارک به دست ما نرسید، دو بار هم از شهردار خواسته شد تا مدارک را ارائه کند اما نکرد.
به گفته نورا، نمیتوانیم دستور کار رسیدگی به وضعیت شهردار و بند «د» تبصره چهار ماده ۷۱ شوراها را از دستور کار حذف کنیم، نهادهای نظارتی دراینباره از ما سؤال میکنند، اگر حضور نیافتن این اعضا یک سال هم طول بکشد دلیل بر حذف این دستور کار نیست و اگر مدارک موردنظر هم برسد باید نظر شورا در نظر گرفته شود.
علیرضا پزشکپور، سخنگوی شورای شهر گرگان هم در ادامه گفت: نظر مشورتی به ما ابلاغ شد که حکم صریح و قاطعی نبود، به شهردار گرگان دو بار اعلام شد که مدارک مستثنا از شهردار بودن را اعلام کند که نکرد و ما چند جلسه گذاشتیم تا این موضوع را بررسی کنیم.
وی افزود: نامههای لازم به دستگاههای ذیربط ارسالشده و شورای شهر گرگان از خود سلب مسئولیت کرده است.
محمدرضا سبطی، عضو دیگر شورای شهمر گرگان هم گفت: شورای شهر آئیننامه داخلی و وظایف مشخص دارد، فرمانداری هم در راستای مصوبات شورای شهر و قانون شوراها وظایفی دارد، فرماندار گرگان با نامهای که به شورای شهر گرگان زدند نظر خود را ابلاغ کردند و پاسخ آن باید در هیئترئیسه شورا در نظر گرفته شود.
این عضو شورای شهر گرگان گفت: تنها سازمانی که با قاطعیت میتواند ورود کند سازمان بازرسی است، هماکنون منتظریم تا وزارت کشور از این حالت نظریه مشورتی بیرون بیاید و با قطعیت وضعیت شهردار گرگان را مشخص کند.
وی افزود: فقدان هر نوع پرونده و سابقه از شهردار گرگان در بنیاد شهید وجود دارد، از مراجع ذیصلاح استعلام کردیم و تاکنون هیچ نامهای دریافت نشده است، از این به بعد هم اگر مدرک ایثارگری بیاورد باید بررسی شود.
نائب رئیس شورای شهر گرگان نیز گفت: قانون و شورای نگهبان این قانون را تصویب کرده و رئیسجمهور نیز آن را اعلام کرده و مستثنائات آن مشخصشده است.
صفرعلی پائین محلی گفت: به دنبال این هستیم که شهردار به کار خود ادامه دهد، نقد و تعریف داریم اما تعارف نداریم.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه چند ماه بیشتر به پایان این دوره از شوراها نمانده الآن وقت تصویب این قانون نبود.
پائین محلی گفت: ما میخواستیم که یک نامه زده شود که شهردار گرگان ایثارگر است اما طرح مشورتی آوردند، از فرماندار، استاندار و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم میخواهیم این قضیه را تمام کنند.
وی اظهار کرد: هیچکس به دنبال برداشتن شهردار نیست، ما به دنبال اجرای قانون هستیم.
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