قادر میزبانی از دور مسابقات دوچرخه سواری المپیک کنار رفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، ساعتی پیش در نیمه مسیر رقابتهای دوچرخه سواری استقامت جاده بازیهای المپیک قادر میزبانی رکابزن ملی پوش ایران به دلیل زمین خوردن دچار سانحه شد. ملی پوش ایران با این حادثه از ادامه رقابتها بازماند و از دور مسابقات حذف گردید.

هم اکنون رقابتهای دوچرخه سواری بخش استقامت جاده با حضور صمدپورسیدی و آروین معظمی گودرزی در ریو در جریان است. این رقابتها در مسیر ۲۴۰ کیلومتر با حضور نمایندگان ۶۱ کشور در جریان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.