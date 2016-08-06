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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۳۴

کمالوند پس از شکست گسترش فولاد:

نقاط ضعف‌مان در تعطیلات برطرف می شود/بیرانوند ۵ دقیقه وقت تلف کرد

نقاط ضعف‌مان در تعطیلات برطرف می شود/بیرانوند ۵ دقیقه وقت تلف کرد

تبریز – سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد با بیان اینکه خط حمله تیمش مشکلات زیادی دارد، گفت: نقاط ضعف گسترش درتعطیلات برطرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر شنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازی پرفشاری بود که به خاطر اشتباه دروازه بان تیممان شکست خوردیم، گفت: این اشتباه از خسوس برزیلی بعید بود که باید در روزهای آینده نقاط ضعف تیمم را برطرف کنم.

وی سپس با بیان اینکه از  خط حمله راضی نیستم و باید تغییراتی را به وجود بیاوریم، گفت: وقتی گل را خوردیم ‌بازیکنان سرتاپا حمله شدند ولی موفق نشدیم به گل برسیم، البته وقتی هم عقب بودیم‌ بچه ها احساسی بازی می کردند.

کمالوند با تاکید بر اینکه امروز شانس با گسترش فولاد یار نبود، ادامه داد: به غیر از اشتباهات بازیکنانم، امروز داور نیز خوب قضاوت نکرد و به اشتباه آذرنیا را اخراج کرد که باعث شد تیم آشفته شود.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد با بیان اینکه بیرانوند به تنهایی ۵دقیقه وقت تلف کرد، گفت: داور امروز می توانست وقت تلف شده بیشتری بگیرد و بیشتر روی قضاوت بازی تمرکز کند.

کد مطلب 3733798

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    نظرات

    • م ک ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
      0 0
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      حتما ایشون از یک بازی دیگه حرف میزنه .سراپا حمله!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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