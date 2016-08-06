تیم فوتبال هفت نفره ایران قهرمان رقابتهای انتخابی جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران امروز شنبه در دیدار پایانی این رقابتها که در دانمارک برگزار شد با نتیجه ۴ بر صفر از سد اسکاتلند در دیدار پایانی گذشت و به عنوان قهرمانی رسید. برای ایران در این دیدار مهدی جمالی، احسان معصوم زاده و جاسم بخشی (دو گل) زدند.

ایران در این رقابتها به ترتیب مقابل آلمان، ایرلند شمالی، استرالیا، پرتغال و اسکاتلند به پیروزی رسید.

امین الله مانی، مسئول کمیته فوتبال هفت نفره، در گفتگو با سیات کمیته ملی پارالمپیک اظهار داشت: بازی خوبی بود. اسکاتلند فوق العاده نسبت به دور قبلش پیشرفت کرده بود. یقینا این تیم می تواند مقابل حریفان خود دردسرآفرین شود اما بچه های ما در این دیدار عملکرد خیلی خوبی داشتند.

وی افزود: ما در این رقابتها به هر آنچه می خواستیم اعم از بحث قهرمانی، بحث سهیمه و موضوع کلاسبندی رسیدیم.