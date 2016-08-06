به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت و همکاری اروپا از اعزام یک گروه ویژه برای بررسی ترور رهبر جمهوری خودخوانده «لوهانسک» خبر داد.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از رئیس سرویس مطبوعاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که این سازمان قصد دارد گروهی را برای بررسی حادثه ترور امروز «ایگور پلوتنیتسکی» رهبر جمهوری خودخوانده «لوهانسک» به این منطقه اعزام کند.

گفتنی است، صبح امروز بر اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در مسیر حرکت «ایگور پلوتنیتسکی» رهبر جمهوری خودخوانده «لوهانسک»، وی راهی بیمارستان شد. خبرهای واصله حاکی است حال عمومی «ایگور پلوتنیتسکی» رضایت بخش بوده و جراحت های وی عمیق گزارش نشده است.

مرکز اطلاعات لوهانسک در این باره اعلام کرده بود: این رویداد تروریستی در شرق این شهر به وقوع پیوسته و شدت انفجار به اندازه ای بود که به تعدادی از ساختمان های مجاور آسیب وارد شد و چندین نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری روسی، از سویی منطقه «دونباس» در شرق اوکراین تاکنون کودتای فوریه سال ۲۰۱۴ در اوکراین را به رسمیت نشناخته است و از سوی دیگر، حکومت جدید «کی یف» عملیات نظامی خود را علیه مناطق شرقی اوکراین در آوریل سال ۲۰۱۴ آغاز نمود؛ حملاتی که تا کنون نتوانسته است کنترل این مناطق را برای اوکراین به همراه داشته باشد.

گفتنی است، این درگیری ها که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده، تاکنون سبب مرگ حدود ۹ هزار نفر و ویرانی مناطق بسیاری در منطقه شده است و مذاکرات منطقه ای و بین المللی نظیر پیمان «مینسک» نیز به دلیل دخالت برخی کشورها مانند آمریکا تا کنون نتوانسته به کاهش تنش ها منتهی شود.