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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۵۵

همگام با المپیک سی و یکم؛

انفجار بمب در نزدیکی خط پایان دوچرخه سواری

انفجار بمب در نزدیکی خط پایان دوچرخه سواری

یک تیم خنثی سازی بمب، یک کیف که در نزدیکی خط پایانی دوچرخه سواری جاده مردان قرار داشت را در اقدامی کنترل شده منفجر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسته مشکوک در نزدیکی خط پایانی رقابتهای دوچرخه سواری جاده مردان در فلامنگو پارک ریو دو ژانیرو کشف شد و از سوی تیم خنثی سازی منفجر شد.

در این اتفاق هیچ کسی دچار آسیب دیدگی نشده و طبق گزارش رسانه ها، همه چیز تحت کنترل است. 

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

کد مطلب 3733819

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