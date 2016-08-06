به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم از هفته سوم شانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر شامگاه امروز شنبه سه دیدار دیگر برگزار شد که طی آن تیم های سپاهان و نفت برابر حریفانشان به یک برد پرگل دست پیدا کردند.

عبدالله ویسی که این فصل هدایت سپاهان را برعهده گرفته است برابر تیم فصل گذشته اش که با آن قهرمان لیگ پانزدهم شده بود به یک برد پرگل رسید و برای هر گل هم شادی زیادی داشت.

علی دایی هم با نفت به یک پیروزی پرگل رسید و پدیده را با دست خالی به مشهد برگرداند.

نتایج سه دیدار برگزار شده به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان ۳ - استقلال خوزستان یک

گل ها: فرید بهزاد کریم(۳۱)، رسول نویدکیا(۴۰) و طالب ریکانی(۸۰) برای سپاهان - رحیم زهیوی(۸۰ - پنالتی) برای استقلال خوزستان

* صبای قم یک - ماشین سازی تبریز یک

گل ها: کریم اسلامی(۳۷) برای صبا و سیدجلال رافخایی(۸۰) برای ماشین سازی

* نفت تهران ۳ - پدیده مشهد صفر

گل ها: ایمان مبلعی(۵ و ۲۲) و محمد قاضی(۸۰)