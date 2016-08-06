ندا شهسواری با شکست در اولین دیدار حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، دیدار نخست ندا شهسواری در مسابقات تنیس روی میز المپیک ریو پس از استراحت در دور نخست، برابر الکساندری از بلاروس در دوم به میدان رفت و با نتیجه 3 بر 4 برابر این بازیکن که رنکینگ ٩٣ جهان را در اختیار دارد، شکست خورد.

ندا شهسواری که در المپیک لندن هم حضور داشت با متحمل شدن این شکست از دور رقابت ها کنار رفت.

در چارچوب مسابقات تنیس روی میز المپیک، نوشاد عالمیان که در دور نخست استراحت داشت به مصاف بویان تاکیچ از اسلوونی می رود. نوشاد با رنکینگ ٩٨ و حریفش با رنکینگ ٥٣ در این دیدار حاضر می شود.

امروز و در چارچوب مسابقات تنیس روی میز المپیک، نیما عالمیان با برتری برابر حریف آمریکایی به مرحله دوم صعود کرد.