دلایل شکست ندا شهسواری از زبان سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، جمیل لطف الله نسبی پس از شکست میلیمتری ندا شهسواری برابر حریف بلاروس اظهار داشت: واقعا حیف شد، ندا یکسری اشکالات کوچک در بازی دارد که باید برطرف کند تا در چنین مواقعی بتواند نتیجه بگیرد.

وی ادامه داد: حریف بلاروس ندا در رنکینگ جهانی حدود ١٣٠ پله بالاتر است، وقتی ندا به چنین بازیکنی به این نزدیکی می بازد، نشان می دهد که اگر بیشتر تلاش کند می تواند نتیجه بگیرد. البته بگویم ندا در این بازی نتوانست آنطور که باید بازی کند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد دیدار نوشاد عالمیان برابر حریف اسلوونیایی که تا ساعاتی دیگر برگزار می شود نیز گفت: حریف نوشاد واقعا قدر است، او رده ٥٣ جهان را دارد در حالیکه نوشاد در جایگاه ٩٨ قرار دارد، امیدوارم بتواند خوب بازی کند.

لطف الله نسبی همچنین ابراز امیدواری کرد که نیما عالمیان در مصاف با دومین حریف خود موفق باشد.