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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از برزیل:

دلایل شکست ندا شهسواری از زبان سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران

دلایل شکست ندا شهسواری از زبان سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با اشاره به عملکرد ندا شهسواری برابر حریف بلاروس گفت: حیف شد، ندا اشکالاتی دارد که باعث شد در این بازی برنده نشود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، جمیل لطف الله نسبی پس از شکست میلیمتری ندا شهسواری برابر حریف بلاروس اظهار داشت: واقعا حیف شد، ندا یکسری اشکالات کوچک در بازی دارد که باید برطرف کند تا در چنین مواقعی بتواند نتیجه بگیرد.

وی ادامه داد: حریف بلاروس ندا در رنکینگ جهانی حدود ١٣٠ پله بالاتر است، وقتی ندا به چنین بازیکنی به این نزدیکی می بازد، نشان می دهد که اگر بیشتر تلاش کند می تواند نتیجه بگیرد. البته بگویم ندا در این بازی نتوانست آنطور که باید بازی کند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد دیدار نوشاد عالمیان برابر حریف اسلوونیایی که تا ساعاتی دیگر برگزار می شود نیز گفت: حریف نوشاد واقعا قدر است، او رده ٥٣ جهان را دارد در حالیکه نوشاد در جایگاه ٩٨ قرار دارد، امیدوارم بتواند خوب بازی کند.

لطف الله نسبی همچنین ابراز امیدواری کرد که نیما عالمیان در مصاف با دومین حریف خود موفق باشد.

کد مطلب 3733848
رضا خسروي

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