به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی شامگاه شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: از قبل مسابقه هم گفته بودم که امروز بازی سختی پیش‌رو داریم اما متأسفانه در این بازی متحمل شکست شدیم باید به خاطر این پیروزی به تیم سپاهان تبریک بگویم.

وی با بیان اینکه دیدار مقابل سپاهان یک مسابقه بسیار سخت به شمار می‌رفت، تصریح کرد: مسئولیت این باخت را بر عهده می‌گیرم و باید بگویم که بازیکنان ما دوندگی بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و من از دوندگی آنها رضایت داشته و امیدوار هستم که در آینده باخت تیممان را جبران کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان درباره تأثیر تفکرات عبدالله ویسی بر این تیم ادامه داد: مجموعه ما نزدیک به یک سال با هم کار کردند و اگرچه در مباحث فنی اختلافاتی با فصل قبل داریم اما باید این اختلافات را برطرف کرده و رفته رفته بهتر شویم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم که نقاط ضعف خود را هر هفته برطرف کنیم، افزود: هدف ما رفع مشکلات تیم است تا با بهبود شرایط تیم، وضعیت خود را بهبود بخشیم.

پوزموسوی درباره رویارویی با سپاهانی متفاوت نسبت به فصل گذشته اضافه کرد: به نظر من تیم ما امسال نسبت به فصل گذشته تیم متفاوتی بود و از استقلال خوزستان بهتر بازی کرد زیرا خط حمله بسیار منظمی را داشت و تلاش می‌کنیم که در ادامه شرایط خود را بهبود بخشیم.