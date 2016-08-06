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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۲۷

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

ندا شهسواری: بازی پرپیچ حریفم باعث شکستم شد

ندا شهسواری: بازی پرپیچ حریفم باعث شکستم شد

ملی پوش تنیس روی میز ایران بعد از حذف شدن از مسابقات المپیک گفت: حریف خیلی پرپیچ بازی کرد و همین مسئله باعث سخت تر شدن کارم شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، ندا شهسواری که امروز با شکست برابر حریف بلاروس شکست خورد، گفت: حریف من رنکینگ ٩٠ داشت و من در رده ٢٨٠ دنیا قرار دارم بنابراین حریفم خیلی با تجربه بود. نوع بازی او خیلی پرپیچ بود و چون تا به حال با او بازی نکرده بودم، زیاد با نوع پیچ هایش آشنا نبودم و به همین خاطر بازی سختی بود.

او در ادامه افزود: عوامل زیادی در بازی تاثیر دارد. من می توانستم او را ببرم و به رنکینگش توجه نمی کردم اما به هر حال نوع پیچشش بازی را خیلی سخت کرده بود. شاید کسی از دور متوجه سختی بازی او نشود. خود من وقتی فیلم بازی هایش را چند روز پیش دیده بودم فکر می کردم کار راحت تری در پیش داشته باشم.

کد مطلب 3733852
زینب حاجی حسینی

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