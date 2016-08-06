به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه شنبه پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال خوزستان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به دلایل این پیروزی اظهار داشت: ما در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و با توجه به بازی سخت مقابل این تیم، استقلال خوزستان یک تیم بسیار قدرتمند به شمار میرفت.
وی با بیان اینکه سپاهان در این مسابقه عملکرد فوقالعادهای از خود به نمایش گذاشت، ادامه داد: ما در این مسابقه عملکرد خوبی از خد به نمایش گذاشتیم و از نقاط ضعف و قوت تیم حریف شناخت داشتیم و باید به هواداران تیمم به خاطر این پیروزی تبریک گویم.
سرمربی تیم سپاهان با اشاره به عملکرد بازیکنان جوان تیمش در این مسابقه بیان داشت: امیدارم که سرمربی تیم ملی فوتبال و مربیان آن بازی ما را مشاهده کرده باشند زیرا بدون شک با کیفیت ارائه شده از سوی بازیکنان ما، چند بازیکن کلیدی در تیم ملی معرفی کنیم.
وی درباره رویارویی سپاهان مقابل تیم سابقش گفت: اگرچه من در گذشته سرمربی استقلال خوزستان بدم اما در حال حاضر سرمربی سپاهان هستم باید برای آن تلاش کنم اما در سوی دیگر به نظر من استقلال خوزستان تیم قدرتمندی به شمار میرود که از بازیکنان خوبی بهره میبرد.
ویسی با اشاره به شرایط مناسب سپاهان افزود: شرایط تیم ما هر هفته بهتر میشود و ما در مسابقات مختلف هماهنگتر از قبل میشویم و امیدوار هستم که در ورزشگاه نقشجهان هم بازی کنیم.
وی با بیان اینکه خط دفاعی تیم سپاهان، منظم و بسیار خب هستند، تصریح کرد: به هر حال امکان اشتباه در دفاع تیمها وجود دارد که این اشتباهات طبیعی خواهد بود اما بدون شک در ادامه بهترین دفاع تیمی لیگ ایران ازآن سپاهان خواهد بود.
سرمربی سپاهان با بیان اینکه بازگشت محرم نویدکیا به تیم ما طراوت میبخشد، اضافه کرد: بدون شک در هفتههای آینده بیش از گذشته از محرم نویدکیا استفاده میبریم.
نظر شما