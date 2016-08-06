پینگ پنگ باز رومانیایی حریف دوم نیما عالمیان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، عالمیان که صبح امروز در دور مقدماتی مسابقات تنیس روی میز المپیک مووفق به شکست حریف آمریکایی خود شد، دومین دیدار خود را برابر یونسکوف از رومانی برگزار می کند. این دیدار ساعت ٢٠ به وقت محلی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.