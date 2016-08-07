خبرنگاران در صف اول مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمن قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج رسانه استان بوشهر، عبدالله نجفی در نشست هماهنگی آیین بزرگداشت روز خبرنگار اظهار داشت: با هماهنگی صورت گرفته، آیین روز خبرنگار که به همت بسیج رسانه استان برنامهریزی شده با حضور خبرنگار با تجربه خبرگزاری صدا و سیما برگزار میشود.
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای حضور خبرنگاران و اعضای سازمان بسیج رسانه در این مراسم بیان کرد: مراسم بزرگداشت روز خبرنگار ۱۹ مردادماه ساعت ۱۸ در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار میشود و در این مراسم از خبرنگاران سراسر استان دعوت به عمل آمده است.
رئیس بسیج رسانه استان بوشهر با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در توسعه همهجانبه استان اضافه کرد: خبرنگاران تلاشگرانی هستند که در خط مقدم جنگ نرم علیه دشمن قرار دارند و در دنیای امروزه که شاهد هجمه بیشمار رسانههای غربی علیه کشور هستیم این رسانهها هستند که در صف اول مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمن قرار دارند.
وی بیان کرد: در حالی که جهان غرب با داشتن رسانههای مختلف، تحولات جهانی را به سود خود رقم میزنند شاهد ایثار و تلاش خبرنگاران بسیجی کشورمان در عرصههای مختلف هستیم که برای معرفی و دفاع از آرمانهای نظام اسلامی جانفشانی میکنند.
نجفی گفت: خبرنگاران بسیجی نیز با تعهد و تخصص خود در مسیر آگاهی دادن و اعتلای نظام گام برمیدارند و مسیر سخت و دشواری پیش رو دارند.
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