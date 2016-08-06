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۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ۴:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

پایان کار پینگ پنگ بازان ایران در المپیک ریو با حذف نیماعالمیان

پایان کار پینگ پنگ بازان ایران در المپیک ریو با حذف نیماعالمیان

پرونده تیم سه نفره تنیس روی میز ایران در بازی های المپیک ریو با حذف نیما عالمیان برابر حریف رومانیایی بسته شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، نیما عالمیان باشکست دادن حریفی از آمریکا از مرحله مقدماتی صعود کرده بود، در دومین دیدار خود در بازی های المپیک به مصاف ایودو از رومانی رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد.

نیما عالمیان پس از اینکه نتایج سه گیم نخست این دیدار را با نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۹ واگذار کرد، در گیم چهارم با نتیجه ۱۱ بر ۵ به برتری دست یافت. عالمیان اما در گیم پنجم ۱۱ بر ۴ شکست خورد و اینگونه در مجموع بازی بازنده شد..

نیما عالمیان در حالی با شکست برابر حریف رومانیایی خود از گردونه مسابقات تنیس روی میز المپیک ریو کنار رفت که پیش از وی ندا شهسواری و نوشاد عالمیان نیز با متحمل شدن در دیدارهای نخست خود از دور رقابت ها کنار رفته بودند.

بدین ترتیب با حذف نوشاد عالمیان، پرونده تیم سه نفره تنیس روی میز ایران در المپیک ریو بسته شد

کد مطلب 3733896
زینب حاجی حسینی

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