کمتر از ۵ درصد جامعه پزشکی دریافت های غیرمتعارف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا لاری پور با اشاره به اینکه کسی از خطا و اقدامات ناصواب مانند دریافت نامتعارف دفاع نمی کند؛ اظهار داشت : باید به این نکته دقت شود که چقدر در اثرتعیین تعرفه نادرست میزان دریافت نامتعارف را بالا می بریم و طبیعی است زمانی که هزینه و درآمد با یکدیگر همخوانی نداشته باشند ناخودآگاه افراد به سمت راههای دیگری از جمله دریافت های غیرمتعارف روی می آورند.

وی با بیان اینکه زیرمیزی پدیده ای چند وجهی است و عدم وجود تعرفه های مناسب یکی از علل اصلی ایجاد آن است، افزود: جامعه پزشکی می خواهد هر گونه رابطه مالی بین پزشک و بیمار از بین برود اما عملکرد ضعیف بیمه ها و نبود منابع مالی برای پوشش کامل خدمات بهداشت و درمانی از دیگر معضلاتی است که باعث ایجاد زیر میزی می شود.

به گفته لاری پور، نبود راهنمای بالینی مناسب برای کاهش هزینه های بیمه ای و عدم تامین منابع پایدار یکی از عوامل غیرمستقیم در دریافت های غیرمتعارف است .

مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: وقتی خود دولت اعلام می کند افزایش هزینه های پرسنلی از نظر دستمزد حداقل به میزان ۱۴ درصد است و آن گاه تعرفه جامعه پزشکی ۱۰ درصد افزایش می یابد این فاصله ۴ درصدی چطور باید جبران شود.

وی ادامه داد: پزشک مجبور است یا با افزایش تعدادمریض یا تعطیلی مطب خود این معضل را حل کرده یا به مشاغل دیگری غیر از پزشکی روی آورد.

لاری پور در پاسخ به این سئوال که آیا با افزایش تعداد مریض کیفیت درمان کاهش می یابد اذعان داشت: وقتی تعداد مریض زیاد شود زمان کمتری برای ویزیت و شرح حال گرفتن از او صرف شده و طبیعی است که از کیفیت درمان کاسته می شود.

وی با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی همیشه در همه فراز و نشیب ها همراه مردم بوده است، خاطرنشان کرد: پزشکان با سختی های معیشتی فراوانی مواجه هستند بطور مثال در بخش پزشک خانواده در دو استان مازندران و فارس عملا پزشکان خانواده تعداد بسیار زیادی از بیماران را به طور رایگان ویزیت می کنند زیرا پرداخت بیمه ها به موقع نیست و با تغییرات پایه پولی و نرخ تورمی که اتفاق می افتد ؛پزشکان زمانی حق الزحمه خود را دریافت می کنند که ارزش ریالی آن از بین رفته است .