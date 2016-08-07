به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری با ارسال پیامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، افزود: هفدهم مردادماه سالروز گرامیداشت رسالتی است که تنها به انتشار خبر خلاصه نمی شود.

وی تصریح کرد: خبرنگاران به عنوان فعالان عرصه خبر، تلاشگرانه و خستگی ناپذیر به دنبال انجام رسالت خود که همانا آگاهی بخشیدن به جامعه است، تلاش می کنند و این مهم رسالتی بسیار عظیم است.

در ادامه این پیام می خوانیم: خبرنگاران راویان صدیق و نگارندگان متین و خستکی ناپذیر خبر مانند پروانه ای جسور بر آتش شمع حوادث روزگار می زنند و این آزادگی و شجاعت، رمز محبوب شدن این راست قامتان است لذا باید بر این خستگی ناپذیران عرصه اطلاع رسانی تبریک گفت که چنین رسالتی سنگین بر دوش دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه با تاکید بر اینکه رسالت خبرنگار نه تنها ارسال خبر، بلکه اصلاح جامعه است، تصریح کرد: یک قلم به دست می تواند با تغییر افکار در راستای اشاعه فرهنگ دینی، اسلامی خود بکوشد.