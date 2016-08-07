تعامل سازمان غذا و دارو و گمرک در خدمات رسانی به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و دکتر مسعود کرباسیان معاون وزیر و رئیس کل گمرک کشور برگزار شد، دو طرف با سامانه سازمان غذا و دارو آشنا و این سامانه را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه سامانه سازمان غذا و دارو «TTAC» را به مدیران سازمان گمرک به طور کامل توضیح داد و گفت: با این سامانه خدمات رسانی به مردم بهتر و شفاف خواهد شد و تمامی فرآیندها سریعتر انجام می شود.



رئیس کل گمرک هم در این جلسه ضمن ابراز خوشحالی از ارتباط بین دو سازمان، گفت: این دو سازمان به عنوان پیشتاز یک نوع ارتباط منطقی و تعامل مثال زدنی در بین تمامی سازمان دیگر است.

کرباسیان افزود: این دو سازمان ارتباطات تنگاتنگی در راستای خدمات رسانی بهتر و شفاف به مردم برقرار کرده اند.



در این جلسه مدیران هر دوسازمان درخواست هایی نیز در هر چه بهتر شدن اجرای خدمات داشتند که مورد بررسی و کارشناسی قرار خواهد گرفت.