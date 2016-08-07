ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برد پرسپولیس مقابل گسترش فولاد در هفته سوم لیگ برتر گفت: پرسپولیس امسال از نظر فنی یک سر و گردن از سایر تیم‌ها بالاتر است و به نسبت فوتبال مدرنی بازی می‌کند. تیم برانکو امسال هم در دفاع مستحکم است و هم سرعت خوبی در فاز هجومی دارد.

وی تاکید کرد: با این حال معتقدم پرسپولیس هنوز یک بازیساز کم دارد تا توپ را به خوبی در زمین پخش کند. همچنین مهدی طارمی هم آن بازیکن فصل قبل نیست و باید بیشتر حمایت شود. به نظرم برانکو باید طارمی را از ابتدای مسابقه در زمین بگذارد تا او از این حالت در بیاید!

پیشکسوت پرسپولیس یادآور شد: یکی از تفاوتهای پرسپولیس امسال با سال گذشته این است که بازیکنان این تیم این فصل وقتی گل می‌زنند، عقب نمی‌کشند. در بازی با گسترش هم دیدیم که بر خلاف سال گذشته بازیکنان به دنبال زدن گل‌های بیشتر بودند. من این را به فال نیک می‌گیرم.

آشتیانی همچنین با اشاره به عملکرد وحید امیری و گلزنی این بازیکن، گفت: امیری حلقه گمشده پرسپولیس بود. من سال گذشته هم گفته بودم که پرسپولیس در کنار طارمی به مهاجم دیگری نیاز دارد تا بتواند کارش را راحتتر انجام بدهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تمایل رامین رضائیان به بازگشت به پرسپولیس و مخالفت برانکو ایوانکوویچ، تصریح کرد: پرسپولیس باید رضائیان را حفظ کند. برانکو باید این بازیکن را بگیرد چون رضائیان سرمایه پرسپولیس است. این بازیکن در ماجرای رفتن به ترکیه گناهی نداشت!