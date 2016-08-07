سرهنگ مرادعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت عملیات غرورآفرین «نصر ۷» و یاد و خاطره شهدای والا مقام استان کرمانشاه در این عملیات مهم، مراسم تشییع و خاکسپاری یک شهید گمنام در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه از درب ورودی لشگر ۲۹ عملیاتی نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاهاز مردم ولایتمدار کرمانشاه دعوت کرد تا با حضور در این مراسم بار دیگر با آرمان‌های امام (ره) و شهدای گرانقدر میثاقی دوباره ببندند.