مسلمانان روس مبتکر ایده «میانه روی» در راه ابریشم

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مسلمانان روسیه، چین و کشورهای اوراسیایی همسایه جاده ابریشم به دعوت رئیس اداره امور ادیان و اتحادیه اسلامی چین در گردهمایی سالانه «کشورهای جاده ابریشم و همسایگان نزدیک آنها» حضور پیدا کردند تا بر نقش مهم مسلمانان در تشویق و تقویت همگرایی بر مبنای مسیر راه ابریشم تاکید کنند.

شیخ «راویل عین الدین» مفتی روسیه در کنفرانس اخیر شهر اورومچی در چین گفت: «هیات ما نماینده جمعیت ۲۰ میلیون نفری مسلمانان روسیه است که امروز در چهارراه دو فرهنگ بزرگ چین و ترک واقع شده و هر یک از آنها سهمی ارزنده در توسعه تمدن اوراسیایی دارند. خطوط ارتباطی این دو تمدن طی قرون متمادی به واسطه راه ابریشم حفظ و تقویت شده و نکته قابل ملاحظه در این مسیر، عبور راه ابریشم از منطقه مسلمان نشین روسیه است.

وی گفت: مسلمانان نقش مهمی در تشویق و تقویت همگرایی بر مبنای این مسیر (راه ابریشم) داشته­‌اند. دین و زبان واحد مسلمانان ما به تقویت ارتباطات اقتصادی و فرهنگی جوامع در مناطق اوراسیا مساعدت کرده و این افراد به لطف الهی بیش از یک هزار چهارصد سال در کنار هم با آرامش زندگی کرده‌­اند. صدها دانشمند الهیات در آسیای مرکزی از پیروان مذهب حنفی در مسیر دین حرکت کرده و مسیر میانه روی و انسان دوستی را طبق قران ادامه داده‌­اند.

فعالان دینی روسیه در کنار نظریه‌­های دینی که از گذشته به جای مانده است، طرح­های عملی برای سیستم جدید آموزش تدوین کرده که نه تنها شیوه‌­های جدید تدریس دروس دینی، که حتی علوم طبیعی و انسانی و زبان­های شرقی و اروپایی را نیز در آن گنجانده‌­اند.

اوایل قرن گذشته در مدارس جدید ما (با سیستم جدید آموزش) اعم از «محمدیه» در شهر غازان پایتخت تاتارستان، «غالیه» در شهر اوفا پایتخت جمهوری باشقیرستان، «حسینیه» در شهر اورنبورگ در اوبلاست اورنبورگ و «رسولیه» در شهر تروییتسکی و بسیاری نقاط دیگر نسل جدیدی از روشنفکران تربیت شد که در ادامه نه تنها در حوزه دینی که حتی در سایر حوزه­‌های علم و اقتصاد در منطقه اوراسیا از جایگاه مهمی برخوردار شدند.

امروز با همکاری مراکز مهم علمی روسیه در حوزه اسلام از جمله انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، انستیتوی آسیا و آفریقا دانشگاه لامانوسوف، گروه شرق‌شناسی دانشگاه سن­پترزبورگ و دانشگاه دولتی غازان برنامه آموزشی برای امامان آینده و کتب درسی تهیه شده و دوره‌­های دانش افزایی برای فعالان دینی و کنفرانس­‌های بین المللی با حضور دانشمندان برجسته اسلامی از سراسر دنیا برگزار می­‌شوند. در این برنامه­‌های مختلف و متنوع، تصویری درست و عینی از تعالیم و آموزه‌­های انسانی، مسامحه و کثرت گرایی در قران کریم ارائه شده و نگاه قرآن به پیروان سایر ادیان به روشنی تبیین می­‌شود. با برگزاری برنامه­‌های گفتگوی ادیان به انتقاد جدی از تفاسیر رادیکال و افراط­‌گرایانه و جهاد و جنگ می‌­پردازیم.»

راویل در پایان تاکید کرد: «با توجه به اهمیت برگزاری این دست نشست‌­ها در تحکیم صلح و دوستی بین اقوام در فضای اوراسیا، از رئیس اداره امور ادیان و اتحادیه اسلامی چین به خاطر طرح پیشنهاد گردهمایی سالانه در کشورهای جاده ابریشم و همسایگان نزدیک آنها تشکر و قدردانی می­کنم. با توجه به دوستی دیرین چین و آسیای مرکزی و با توجه به تجربه مثبت توسعه الهیات اسلامی در روسیه، امروز فرصت را مغتنم شمرده و از همه حاضرین دعوت می­کنم که دور بعدی کنفرانس سال آینده در روسیه باشد.»

منبع: رایزن فرهنگی ایران در روسیه