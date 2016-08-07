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۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

معاون توانبخشی بهزیستی استان:

نرخ معلولیت در کهگیلویه و بویراحمد بالاتر از میانگین کشوری است

نرخ معلولیت در کهگیلویه و بویراحمد بالاتر از میانگین کشوری است

یاسوج - معاون توانبخشی بهزیستی کهگیلویه وبویر احمد گفت: نرخ معلولیت در این استان بالاتر از میانگین کشوری است.

آیت افشار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون ۱۸ هزار معلول در استان کهگیلویه وبویراحمد وجود دارد.

وی بیان کرد: از این تعداد، ۵هزار و۸۷۰ معلول  مستمری ماهیانه دریافت می کنند.

افشار افزود: از میان خانواده های دارای بیش از یک  معلول ۴۳۲ خانوار ۲معلولی ، ۶۷ خانوار ۳ معلولی ،و۱۶ خانوار ۴ معلولی در استان وجود دارد.

افشار اظهار کرد: ۱۵۰ ضایعه نخاعی در استان وجود دارد که ازین تعداد ۷۱مورد مربوط به تصادفات،۴۴مورد بر اثر بیماری،۲۷ مورد سقوط از ارتفاع، چهار مورد به صورت مادر زادی وچهار مورد به سایر علت ها بوده است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان گفت: ۱۵ مرکز توانپزشکی روزانه در استان به فعالیت مشغول هستند.

وی بیان کرد: این معاونت با تمام توان و ظرفیت ممکن به ارائه خدمات در حوزه توانبخشی مشغول است.

وی افزود: ۱۱ مرکز توانبخشی ومراقبتی شبانه روزی در استان وجود دارد و دو مرکز هم به مراقبت در منزل مشغول هستند.

وی بیان کرد: سه دفتر توانمند سازی هم به ارائه خدمات مختلف در این حوزه مشغول هستند.

کد مطلب 3734130

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