وقف بهترین مدل انفاق بی منت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی صبح یکشنبه در نشست مشترکی با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان به میزبانی دفتر خود اظهار کرد: گذشتگان با استفاده از ظرفیت وقف و موقوفات بسیاری از نیازهای مردم رفع می شد و باید تلاش شود این سنت حسنه بیش از پیش احیا شود.

وی افزود: علت موفقیت حوزه های علمیه عدم وابستگی به اعتبارات دولتی و استقلال به واسطه وجود موقوفات بوده و همواره بزرگانی همچون حضرت امام خمینی(ره) بر حفظ این استقلال تاکید داشته اند.

امام جمعه شاهرود تصریح کرد: یکی از الگوهای اسلامی جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی سنت حسنه وقف است که با کمک آن می توان نسبت به ارائه خدمات و رفع معضلات موجود در برخی از نقاط کشور اقدام کرد.

وی گفت: خوشبختانه امروز شاهد اجرای طرح های خوبی در نقاط مختلف استان توسط اداره کل اوقاف هستیم و همه باید تلاش کنیم در راه تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف یار و همراه ادارات اوقاف باشیم.

امینی عنوان کرد: یکی از بهترین ابازرهای تبلیغ این سنت حسنه تریبون نماز جمعه است که قطعا در جایگاه خطیب نماز جمعه شاهرود، به سهم خود نسبت به تشویق و ترغیب مردم به ایجاد موقوفات جدید منطبق با نیازهای روز جامعه اقدام خواهم کرد.

وی خاطر نشان کرد: تبلیغ چهره به چهره نیز از دیگر روش های موثر در گسترش و همه گیر شدن این شیوه انفاق بی منت است که علما، روحانیون و موثرین باید از آن استفاده کنند.