به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسیره»، نیروهای امنیتی و مردمی یمن تلاش مزدوارن سعودی برای نفوذ به مناطقی از استانهای «الجوف» و «صعده» را ناکام گذاشتند.

بر اساس این گزارش، در جریان درگیری های شدید میان نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با مزدوران سعودی، دو تانک متعلق به مزدوران، را منهدم و تعدادی از آنها به هلاکت رسیدند.

طبق آخرین گزارش ها، در جریان درگیری ها در استان های الجوف و صعده ۲۰ تن از مزدوران آل سعود کشته و ۳۲ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

برخی رسانه ها نیز اعلام کردند که هنوز جسد برخی از مزدوران سعودی در منطقه نبرد باقی مانده است و نیروهای سعودی نتوانستند آنها را به عقب منتقل سازند.

از سوی دیگر، نیروهای یمنی از شلیک یک موشک بالستیک زلزال ۳ به سمت مواضع مزدوران سعودی در استان الجوف خبر می دهند.