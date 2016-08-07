به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر اسدالهی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل پایگاه دریابانی آبادان با بیان اینکه ورود اقلام و کالاهای قاچاق می تواند اقتصاد یک کشور را فلج کند، گفت: ارزش پولی یک کشور را تولیدات آن مشخص و تعیین می کند و کشوری که به وسیله ورود کالاها قاچاق، تولیداتش از بین برود به طور قطع ارزش پولی آن نیز از بین می رود و اقتصادآن دچار مشکل می شود به همین دلیل مبارزه بی امان با قاچاق کالا بهترین مصداق عملی در تحقق شعار سال است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ورود کالاهای ته لنجی به منطقه افزود: موضوع ورود کالای ته لنجی به منظور حمایت از ملوانان، مرزنشینان و ساکنان شهرهای ساحلی مصوب شده بود و همچنان نیز ادامه دارد.

خروج کالاهای ملوانی از مناطق تعریف شده

اسدالهی با بیان اینکه قرار بود تا کالای ملوانی پس از ورود در درون شهرهای مرزی رسوب کند، نه آنکه به طور عمده در یک محل تجمیع و خارج شود، اظهار کرد: متاسفانه در شهرهایی همچون چوئبده و اروندکنار که دو شهر محل ورود کالای ملوانی به طور قانونی هستند، ته نشینی کالاها را نداریم و کالاها پس از ورود به شکل تجمیع شده به سایر نقاط ارسال می شود که این مسئله اصلا جز سیاستهای تشکیل کالای ملوانی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه هدف از صدور مجوز ورود کالای ملوانی بهبود و ارتقای سطح معیشتی مرزنشینان بوده است، تصریح کرد: در این راستا مبارزات خوبی صورت گرفته است، در مسیراروندکنار تا آبادان و هم از آبادان به خارج از آن ما کشفیات بسیار خوبی داشتیم که به موقع خودش رسانه ای شده و مستندات آن نیز موجود است.

شهادت ۴ مرزبان آبادانی

فرمانده پایگاه دریابانی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: در۱۰ سال گذشته، چهار نفر از همرزمان خود را در راستای مبحث مبارزه با قاچاق و هم حفاظت و حراست از مرزها در شهرستان آبادان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که امید می رود تا بتوانیم رهرو خوبی برای آنان باشیم.

اسدالهی با تاکید بر توجه خاص مسئولان در فراهم سازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری افزود: در حوزه اروند رود به عنوان مرز آبی مشترک و با توجه به وجود گروه های تروریستی و تکفیری در کشور عراق که به عنوان یک تهدید به شمار می رود، از امکانات و تجهیزات خوبی برخورداریم به طوری که تمامی شناورهای ما به روز رسانی شده و در حوزه شناورهای نیمه سنگین نیز اقدامات خوبی انجام شده و در وضعیت مناسبی قرار داریم.

وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهایی که در شهرستان آبادان وجود دارد در حوزه های مختلف کشفیات مختلفی داشتیم که از جمله آنها پارچه، لوازم صوتی، تصویری و خانگی، احشام، گوشی تلفن همراه، اقلام شیلاتی، پوشاک، مواد محترقه، کیف و کفش و اندکی نیز لوازم آرایشی و بهداشتی اشاره کرد، عمده ترین کالاهای کشف شده پس از سوخت، برنج و چای بوده است.

مبارزه با ورود سلاح قاچاق به کشور

اسدالهی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مرزها همواره محل ورود کالاهای قاچاق از جمله انواع سلاح بوده اند، تصریح کرد: از آنجایی که این نوع از کالا به طور مستقیم به عنوان تهدید برای یک کشور به شمار می رود به همین منانسبت به آن حساسیت های زیاد و برنامه ریزهای فراوانی در جهت کنترل و مبارزه با ورود سلاح قاچاق به کشور صورت گرفته است.

فرمانده پایگاه دریابانی آبادان یادآور شد: در چند سال گذشته به سمت کنترل الکترونیکی مرز پیش رفته ایم و برای این منظور با نصب انواع دوربین ها با قابلیت های متفاوت پوشش خوبی را در زمینه کنترل مرزها ایجاد کرده ایم، ضمن به کارگیری انواع دستگاه ها و سیستمهای الکترونیکی در کنترل مرزها، در حوزه شناورها نیز تمامی تجهیزات به روز رسانی شده اند.

اسدالهی گفت: خوشبختانه با تجدید نظری که در حوزه نرم افزاری صورت گرفت به موفقیتهای خوبی نیز دست پیدا کردیم، استفاده از پهباد برای کنترل بهتر مرز در برنامه های آتی ما لحاظ شده که ممکن است صرف مبارزه با قاچاق نباشد اما در مسیرهای دیگر استفاده می شود.

دستبرد با منشاء خارجی نداشتیم

وی در بخش دیگری از پاسخ خود به خبرنگاران در زمینه احتمال وجود دستبردها با منشاء خارجی افزود: در بحث سرقت در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی از سوی اتباع بیگانه موردی نداشتیم.

اسدالهی اظهار کرد: گاها سرقتهایی در آبهای کشور عراق برای شناورهای ما به ویژه تجاری که به مقصد کویت در حرکتند، رخ می دهد و دلیل اش آن است که شناورهای تجاری در بخشی از مسیرشان در خورعبدالله باید چاه های البکر و الامیه در آبهای کشور عراق را دور بزنند که ما در این بخش کنترلی نداریم و متاسفانه گاها تعرضات در این بخش انجام می شود که البته اکنون میزان سرقتها بسیار کم شده است.

مهاجرت مردم، تهدید امنیت مرزها است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امنیت و اقتصاد دو مقوله جدا ناشدنی از یکدیگر هستند، تصریح کرد: هر کجا که امنیت، است اقتصاد پویا است و هر جا اقتصاد فعال است در آنجا امنیت پایدار وجود دارد، آن چیزی که مرزها را تهدید می کند مهاجرت مردم است، در واقع ما همیشه حضور مردم و انجام فعالیتهای اقتصادی آنان را بزرگترین نعمت به لحاظ امنیتی می دانیم.

اسدالهی در خصوص ورود صیادان عراقی به آبهای سرزمینی و درگیریهایی که گاها در بحث صید و صیادی رخ می دهد، یادآور شد: در مرزهای آبی همچون خشکی امکان ایجاد حائل وجود ندارد و لذا برای آن موقعیت جغرافیایی تعیین می شود، گاها قایقی عراقی که موتورش دچار مشکل شده و امکان کنترل آن را ندارد وارد آبهای سرزمینی ما می شود و یا عکس این اتفاق نیز برای قایقهای ایرانی نیز رخ می دهد و اینها کاملا طبیعی است.

درگیری گاه و بی گاه صیادان ایرانی و عراقی

فرمانده پایگاه دریابانی آبادان گفت: با توجه به عرض اندک اروند رود و استفاده فراوان صیادان ایرانی و عراقی در جهت امرار معاش از این رودخانه، گاها اتفاقات منجر به درگیری نیز رخ می دهد.

اسدالهی با اشاره به برخوردهایی که در خصوص توقیف شناورهای عراقی انجام گرفته است، گفت: به دلیل وضع معیشتی ساکنان بصره و جنوب عراق، تعداد شناورهای عراقی موجود در اروند رود در مقایسه با شناورهای ایرانی بیشتر است به همین دلیل برخوردهایی با شناورهایی که گاها وارد آبهای جمهوری اسلامی می شوند، صورت می گیرد.

وی افزود: در نشستهای مختلف با مسئولان عراقی به طور مرتب رفع مشکلات مرزنشینان خود را که ناشی از فراوانی حضور صیادان حتی در آبهای جمهوری اسلامی است به آنان تذکر داده شده است، بنا بر اظهارات مسئولان عراقی، متاسفانه صیادان عراقی به صورت سازماندهی شده و زیر نظر ارگان خاصی صورت نمی گیرد که این مسئله سبب بروز مشکلات مذکور شده، بر این اساس مسئولان عراقی در حال برنامه ریزی برای رفع این مشکل به صورت قرار دادن صیادان تحت پوشش اداره کشاورزیشان هستند تا این مشکل برای همیشه رفع شود.

ساماندهی تردد شناورهای تجاری ایرانی در آبهای عراق

اسدالهی در بخش دیگری از سخنان خود از ساماندهی وضعیت تردد شناورهای تجاری ایرانی در آبهای عراق (در بخش خورعبدالله) به عنوان یکی از برنامه های آتی این دریابانی نام برد و اظهار کرد: دغدغه ما تردد شناورهای تجاری است که گاها در هنگام تردد با مشکل مواجه می شوند، امید می رود تا با پاک کردن این مسیر بتوانیم از بروز مشکلات گاه و بی گاه جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: در مورد رودخانه ها به عنوان مرز مشترک همواره مسائلی وجود دارد به این ترتیب که در بهترین حالت تنها می توان ۵۰ درصد تصمیم گیری کرد و مابقی آن بر عهده کشور مقابل است و نمی توان به شکل تحکمی موضوعی را به صیادان و یا پلیس کشور مقابل اعمال کرد براین اساس با برپایی جلسات و نشستهای مختلف با مسئولان کشور عراق سعی در روان سازی مسائل و رفع مشکلات داریم.