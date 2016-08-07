فعالان فرهنگی در دفاع از انقلاب لکنت زبان نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح یکشنبه در گردهمایی سیاسی کارکنان و پاسداران سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با برشماری برخی تهدیدهای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: یکی از تهدیدهای امروز دشمنان علیه نظام اسلامی نفوذ در باورها و ارزش‌های مردم است.

وی با اشاره به اینکه پروژه نفوذ دشمن در قالب جنگ نرم و با وسایل نوین ارتباطی دنبال می شود، خاطرنشان کرد: آمریکا و صهیونیست‌ها مجری اصلی پروژه نفوذ هستند و همان طور که بارها اعتراف کرده‌اند به دنبال استحاله نظام جمهوری اسلامی از درون هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از شخصیت های سیاسی قربانی پروژه نفوذ شده اند، گفت: اینکه یک سیاستمدار یا مسئول صراحتاً اعلام می کند که آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد یا اینکه دیگری علیه پیشرفت‌های موشکی کشور موضع می‌گیرد یا در نقش وکیل مدافع، شیطان جنایات آمریکا را توجیه می کنند، نشان می دهد که پروژه نفوذ دشمن در مواردی نتیجه‌بخش بوده است.

این کارشناس حوزه رسانه، هدف از اجرای پروژه نفوذ را تسخیر اذهان، دستکاری باورها، تغییر محاسبات و در نهایت تصمیم‌گیری به نفع نظام سلطه دانست و افزود: دشمن شخصی را که قربانی نفوذ شده به خط مقدم می‌آورد تا علیه جبهه خودی بجنگد.

وی ادامه داد: دشمن می‌خواهد مردم و مسئولان ما را به این نتیجه برساند که ایستادگی و مقاومت فایده ای ندارد، حمایت از محرومان و مستضعفان بی‌نتیجه است، فلسطین و قدس آزاد نخواهد شد، کسی توان ایستادگی مقابل آمریکا را ندارد و انقلاب اسلامی به بن بست رسیده است.

رضایی مدل مطلوب دشمن را «جمهوری اسلامی قلابی و تشریفاتی» خواند و اظهار داشت: در مدل جدید غرب برای ایران، آنها به دنبال سرنگونی شکلی نظام نیستند بلکه به دنبال سرنگونی ماهیت و محتوای نظام اسلامی هستند به همین خاطر نیز رهبر معظم انقلاب فرمودند که با حفظ ظاهر و صورت مشکل ندارند بلکه به دنبال تغییر باطن و سیرت نظام هستند.

وی راه حل مقابله با نفوذ دشمن را باور به نفوذ دشمن، ایمن سازی در برابر آن و تبیین، روشنگری و عمق بخشی فرهنگی دانست و گفت: باید با همان شجاعت و شهامتی که منجر به پیشرفت‌های هسته‌ای و موشکی شد با دشمن مقابله کنیم و جامعه را از حمله فرهنگی و مجازی غرب مصون نگه داریم.

این فعال رسانه‌ای با انتقاد که مسئولانی که به مسئله نفوذ باور ندارند، تاکید کرد: متاسفانه در شرایطی که دشمن با انبوه ابزارها و امکانات مشغول حمله به هویت و حیثیت نظام است، همه دغدغه برخی مدیران در لغو نشدن کنسرت‌ها و میدان دادن به عناصر غرب‌گرا خلاصه می شود.

وی خطاب به فعالان فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی تاکید کرد: در دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن لکنت زبان نداشته باشید و به قدرت عظیم جبهه انقلاب باور داشته باشید.

رضایی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: ایجاد دوقطبی‌های کاذب و آوردن آن به میان مردم از هم اکنون به نفع کشور نیست و تنها برآورده کننده اهداف طراحان پشت صحنه آن هست؛ لذا لازم است در انتخابات آینده از جریانات جعلی مدعی آزادی و عدالت عبور کنیم.

وی افزود: به نظر می رسد برخی حرکت‌های شعارگونه و عدم پذیرش برخی اشتباهات در اعتماد بیش از اندازه به طرف مذاکره کننده در برجام برای بقاء بیشتر است نه خدمت بیشتر به مردم و جلب رضایت آنان؛ بلکه سوار شدن بر موج‌های سیاسی و اجتماعی و دور کردن فضای جامعه از شفافیت و حسابرسی است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به سئوالی در مورد فعالیت‌های انتخاباتی در ماه های اخیر گفت: آنهایی که وارد عرصه می‌شوند باید شفاف و صادقانه مواضع خود را درخصوص جریان های فتنه و انحراف و نوع حمایت از تفکر انقلابی و همچنین جریان مقاومت درسطح منطقه اعلام کنند و بگویند در مقابل جبهه کفر با جبهه انقلاب اسلامی آنها در کجای معادله قرار می‌گیرند؟ آیا کسانی می‌توانند بگویند ما در بین این دو جبهه‌ایم؟

رضایی اولویت نیروهای ارزشی در مقطع فعلی را پرهیز از افتادن در دوقطبی‌های کاذب خواند و گفت: مهمتر از تعیین کاندیدا و رییس جمهور آینده، تغییر و آماده کردن فضای فکری حاکم بر جامعه همسو با آرمان‌های امام و رهبری است.

وی اضافه کرد: انقلابی بودن فضای فکری جامعه دولتمردان را نیز خواه ناخواه به سمت انقلابی‌گری پیش خواهد برد.