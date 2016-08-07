اولین دوره اردوهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تاج‌فرد با اشاره به پایان اولین دوره اردوهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت در مناطق محروم اطراف شهرستان دهلران استان ایلام که از ۱۰ تا ۱۵ مردادماه برگزار شد، روند اجرای این دوره از اردوها را مطلوب توصیف کرد.

وی گفت: به طور نسبی به همه اهداف از پیش تعیین شده از برگزاری این اردوها نائل آمدیم و به‌غیر از بروز برخی مشکلات اجرایی که در برگزاری این‌چنین اردوهایی معمول است، به مشکل خاصی بر نخوردیم و به طور کلی می‌توان ادعا کرد که جهادگران ما متشکل از دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی در این دور از اردوها کارنامه قابل قبولی به جای گذاشتند.

تاج‌فرد با ابراز تشکر از جهادگران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در مناطق محروم استان ایلام به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداختند، خاطر نشان کرد: علی‌رغم گرمای طاقت فرسای شهرستان دهلران که در برخی مواقع به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسید‏‏‏، تیم جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت در سخت‌ترین شرایط حتی کوچکترین اعتراض و شکایتی نداشتند.

وی افزود: این تیم جهادی با تحمل شرایط نامساعد آب وهوایی، به بهترین نحو ممکن در زمینه‌های درمانی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی به مردم مناطق محروم استان ایلام خدمات جهادی ارائه کردند.

مشاور معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت بر این نکته تاکید کرد: اردوهای جهادی وزارت بهداشت، دستاوردهای خوبی برای این وزارتخانه و جهادگران به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: خودسازی درونی، سازندگی و محرومیت‌زدایی، غنی‌سازی اوقات فراغت، آشنایی با محدودیت‌ها و کمبودهای ساکنان مناطق محروم کشور، تقویت و ترویج فرهنگ جهادی، خدمت‌رسانی رایگان و رفع نیازهای بهداشتی و درمانی ساکنان مناطق محروم کشور از مهم‌ترین دستاوردهای این‌چنین اردوهایی است.

تاج فرد درباره خدمات ارائه شده توسط جهادگران وزارت بهداشت در مناطق محروم ایلام گفت: این خدمات در سه محور خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و فرهنگی اجرایی شد. مراجعه به خانواده‌های ساکن روستاها و مناطق محروم و بررسی سلامت و بهداشت اعضای خانواده، بررسی بهداشت محیط زیست آنها بخشی از این فعالیت بود.

وی افزود: بررسی داروهای مصرفی و آموزش نحوه صحیح استفاده از اشکال دارویی، غربالگری افراد و نیز ارائه آموزش‌ها و توصیه‌های مربوط به بیماری‌های مزمن موجود در خانواده‌ها و در صورت نیاز ارجاع افراد به سایر گروه‌های بهداشت و درمان، ویزیت رایگان و ارایه خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی رایگان از جمله اقدامات این تیم جهادی در مناطق محروم استان ایلام بود.

دبیر کمیته مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت با اشاره به سایر اقدامات بهداشتی جهادگران افزود: در برخی از روستاهای اطراف شهرستان دهلران کارشناسان بهداشتی ما با بازرسی از غذاخوری‌ها و مغازه‌ها به وجود برخی از اغذیه فاسد و غیرقابل استفاده برخوردند که سریعاً عملیات امحاء و معدوم‌سازی موادغذایی فاسد در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: همچنین نحوه نگهداری صحیح مواد غذایی به صاحبان مشاغل مربوطه آموزش داده شد که در این بخش دو تن از کارشناسان بهداشت شبکه بهداشت شهرستان دهلران همکاری‌ مؤثری با جهادگران دانشگاهی وزارت بهداشت داشتند.

تاج فرد بازرسی و نظارت بر آب آشامیدنی و کلرسنجی آب روستاهای تابعه شهرستان دهلران را از دیگر اقدامات بهداشتی انجام شده برشمرد و افزود: آموزش بهداشت و نگهداری صحیح مواد غذایی به متصدیان اماکن عمومی، عملیات یدسنجی از نمک‌های مصرفی در اماکن عمومی‏ مثل رستوران‌ها‏، آشپزخانه‌های مرکزی و مغازه‌ها از جمله این اقدامات بود.

وی آموزش پیشگیری از انواع بیماری‌ها، کارگاه آموزشی با موضوع کلیه و عفونت‌های ادراری و نحوه صحیح آموزش شست و شوی سبزیجات را از جمله برنامه‌های آموزشی جهادگران دانشگاهی وزارت بهداشت در این اردوها برشمرد.

دبیر کمیته مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت با بیان اینکه برگزاری فعالیت‌های فرهنگی یکی دیگر از اقدامات جهادگران دانشگاهی وزارت بهداشت در مناطق محروم شهرستان دهلران بود، گفت: بازدید و سرکشی مسؤولان از چهار خانواده شهید روستاهای اطراف شهرستان دهلران و تکریم و تعظیم خانواده‌های این شهیدان از جمله برنامه‌های فرهنگی این دور از اردوهای بود.

وی افزود: همچنین مسؤولان دانشگاهی و استانی از چهار خانواده محروم ساکن این روستاها بازدید کردند و از نزدیک با محرومیت‌ها و کمبودهای ساکنان این مناطق محروم آشنا شدند و قول پیگیری مشکلات آنان را دادند.

مشاور معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، معیار انتخاب مناطق کشور جهت اعزام دانشگاهیان به اردوهای جهادی را مناطق محروم و کمتر برخوردار عنوان کرد و گفت: تداوم برگزاری اردوهای جهادی و مشارکت دانشگاهیان در این امر خیر باید همواره در دستور کار همه دانشگاه‌ها باشد.

وی اظهار داشت: دانشجویان به‌ویژه در ایام تابستان و عید نوروز می‌توانند علاوه بر غنی‌سازی اوقات فراغت، در کار خیر نیز سهیم باشند و روحیه خودباوری و کارجهادی را در خود تقویت کنند.

تاج‌فرد با تشکر از همکاری‌ مسوولان استان ایلام در برگزاری این دور از اردوهای جهادی، یادآور شد: در برگزاری اردوهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت در مناطق محروم استان ایلام، فرمانده سپاه پاسداران شهرستان دهلران، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران این شهرستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه و برخی مسئولان استانی و دانشگاهی همکاری کردند.

اولین دوره اردوهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت- مشتمل بر دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور- در سال جاری از ۱۰ تا ۱۵ مردادماه در مناطق محروم اطراف شهرستان دهلران استان ایلام برگزار شد.

دور دوم این اردوها از ۱۴مردادماه تا ۲۴ مردادماه در مناطق محروم اطراف شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی در حال برگزاری است و دور سوم این اردوها به صورت هم‌زمان از دهه سوم مردادماه سال جاری در مناطق محروم استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.