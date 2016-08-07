ولی‌اله افخمی راد در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار در خصوص فعالیت تحریریه خبرگزاری مهر گفت:به نظر می‌رسد به غیر از بخش‌های اقتصادی که دولتمردان هر روز در رسانه‌ها با آن سر و کار دارند و اطلاع‌رسانی در بخش اقتصادی را به صورت مرتب انجام می‌دهند، اقداماتی همچون راه‌اندازی بخش "مجله مهر" در خبرگزاری، کار بسیار خوبی است که می‌تواند افرادی را در بخش‌های مختلف جامعه نشان دهد که با توانمندی‌های متفاوت، به گونه‌ای نسبت به فعالان مشابه در همان بخش‌های کاری خود، سرآمد شده‌اند و توانسته‌اند با ایده‌پردازی و نوآوری، کارآفرینی کنند. بنابراین بازگو کردن این توانمندی برای مردم جامعه، بسیار ارزشمند است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خواسته ما از رسانه‌ها این است که بر روی ضرورت حضور افراد جامعه در بخش‌های اقتصادی و تولیدی غیردولتی و جدا شدن از وابستگی به تامین مالی دولتی در اقتصاد، متمرکز شوند و افرادی که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند را تشویق کنند تا بتواند فعالیتی را برای خود ایجاد کرده و در آن مشغول به کار شوند، به نحوی که منتظر آزمون استخدامی دولت نباشند و خود، کارآفرینی کنند.

وی تصریح کرد: از مجموعه اقداماتی که جامعه را به این سمت تشویق کرده و ارج و قرب کارآفرینی را در جامعه بالا برد، راه‌اندازی بخش‌هایی همچون مجله مهر است و چند خبری که امروز در این بخش ملاحظه کردم، دقیقا نشان می‌داد که خبرگزاری مهر در این راستا قدم برداشته است.