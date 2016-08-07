تیتر: انتقاد یک نماینده از تاسیس غیر قانونی سازمان برنامه و بودجه/ پزشکیان: بررسی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان در جلسه علنی امروز و با اخطار قانون اساسی اظهارداشت: اخیراً رئیس جمهور در تاریخ دوم مردادماه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به دو سازمان جداگانه تقسیم کرده و روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور را منصوب کرده است.

وی ادامه داد: اصل ۱۲۶ قانون اساسی می گوید که رئیس جمهور امور برنامه و بودجه را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند آن را به دیگری واگذار کند، نه اینکه یک سازمان جدید ایجاد کند.

ساداتی نژاد گفت: ایجاد یک سازمان جدید بدون مصوبه مجلس، خلاف قانون است و با توجه به اینکه پست های جدید تعریف می شود، خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصول قانون اساسی است.

پس از تذکر این نماینده مجلس، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به وی گفت: این موضوع را بررسی می کنیم. البته این جزء اختیارات رئیس جمهور است.