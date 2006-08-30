صائم كاشاني : براي نسل جديد از فضائل اخلاقي حضرت رسول (ص) نسروده ايم

اين شاعرمعاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : مهم ترين ديدگاه شاعران درسال پيامبراعظم (ص) ، پرداختن به زواياي شخصيت بي نظير پيامبرمكرم اسلام (ص) است ، يعني بايد شاعران معاصر، چنان شاعران گذشته همچون نظامي ، سعدي ، مولانا و .. ، پيرامون شخصيت بي نظير رسول معظم داد سخن دهند و دراين سال كه بنا بر فرموده مقام عظماي ولايت ، سال پيامبر اعظم ناميده شده ، شعرا و نويسندگان نيز دين خدا را به اين اقيانوس فضيلت و اخلاق ادا كنند .



صائم كاشاني با بيان اينكه تا امروز در ادبيات ، به ويژه " شعر " ما بيشتر به توصيف شخصيت حضرت رسول (ص) پرداخته شده ، يادآور شد : درست است كه پيامبرما درغزوات و حماسه هاي صدراسلام نقش بسزايي داشته اند ، اما آنچه كه از همه مهم تر است پيامبرما پيامبر صلح ، خردورزي و دانايي بوده است ، لذا شاعران در خلق آثار خود بايد به اين ابعاد توجه عميق تر و شايسته تري داشته باشند و فضائل اخلاقي آن حضرت را در سروده هاي خود برجسته كنند ، كار مهمي كه تا امروز صورت نگرفته است .



اين شاعر با بيان اينكه بايد در مورد حماسه هايي كه حضرت رسول در غزوات در دفاع از اسلام آفريدند ، كار هنري و ادبي ژرف صورت بگيرد ، اظهار داشت : دربرخي از اين حماسه ها ، شخص پيامبر(ص) صدمه هم ديدند و اصحاب او مورد آزار و شكنجه و بي مهري دشمنان قرار گرفتند و اين حوادث كمتردر ادبيات ما بيان شده است .



صائم كاشاني با اشاره به اينكه اخلاق حضرت رسول (ص) نيز بايد به شيوه اي نو و شايسته براي نسل امروز تبيين شود ، خاطرنشان كرد : " اهل قلم " ما ابتدا بايد پيرامون شخصيت برجسته اي چون حضرت رسول (ص) ، مطالعات ژرفي داشته باشند و سپس دست به تبيين خصايص اخلاقي آن بزرگوار در آثار مكتوب بزنند .



وي يادآور شد : شاعر ، نويسنده و خطيبي كه از سنت هاي رسول اعظم و از ويژگي ها ي حضرت رسول (ع ) بي اطلاع باشد نمي تواند به تبيين خصوصيات آن حضرت بپردازد .