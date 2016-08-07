جراحی های پنهان خانم پرستار بیهوشی دراطاق عمل

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ مرداد ماه فردی با مراجعه به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و طرح شکایتی عنوان داشت که خانمی با دایر کردن مطب پزشکی در منطقه تهرانپارس اقدام به انجام عمل جراحی کاشت مو جعل عنوان پزشکی برای وی نموده اما در ادامه متوجه شده است که این خانم فاقد هرگونه تخصص لازم در این خصوص است.

پرونده در اداره سیزدهم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «جعل عنوان پزشکی و مداخله در امور پزشکی»، پرونده به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۱۹ تهران جهت رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اظهارات شاکی پرونده

شاکی پرونده پس از حضور در اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چندی پیش و از طریق یکی از بستگان با خانم دکتر لیلا . ن آشنا شدم ؛ بنا بر اظهارات بستگان ( شخص معرفی کننده )، این خانم در زمینه کاشت مو و ابرو دارای چندین سال سابقه کاری است . با اطمینان به سخنان بستگان خود ، به مطب خانم دکتر «لیلا . ن» در منطقه فلکه چهارم تهرانپارس رفته و طی چندین جلسه معاینه و انجام عمل جراحی، ایشان اقدام به کاشت مو برای بنده نمود و در ازای آن نیز مبلغ چهار میلیون تومان پول دریافت کرد.

شاکی پرونده در خصوص علت شکایت خود به کارآگاهان گفت: ۱۰ مرداد، برای برداشتن بخیه های جراحی به مطب خانم دکتر رفته بودم که متوجه شدم ایشان در مسافرت به سر می برد؛ با مراجعه به یک متخصص پوست و مو، قصد برداشتن بخیه های روی سر خود را داشتم که در آنجا پزشک متخصص در خصوص نحوه انجام عمل جراحی و کاشت موهایم از من سؤالاتی کرد ؛ زمانیکه علت سؤالات را جویا شدم ، ایشان اظهار داشت که نحوه کاشت موهای بنده کاملا غیرتخصصی، غیر حرفه ای و به احتمال بسیار زیاد توسط شخصی غیرمتخصص انجام شده است؛ با اطلاع از این موضوع تصمیم به پیگیری موضوع گرفتم و با راهنمایی و مشاوره دوستانم به دادسرای ویژه جرایم پزشکی مراجعه کردم.

تحقیقات پلیسی

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره سیزدهم با مراجعه به مطب پزشکی در فلکه چهارم تهرانپارس به تحقیق از خانم «لیلا . ن» (۴۶ ساله) پرداخته و اطلاع پیدا کردند که این خانم فاقد هرگونه تحصیلات عالیه ی دانشگاهی در رشته پزشکی است و صرفا دارای مدارک کارشناسی در رشته تکنسین بیهوشی اتاق عمل بوده و با همین عنوان نیز در یکی از بیمارستان های تهران مشغول بکار است.

در بازرسی از مطب خانم «لیلا . ن» کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این شخص تحت عنوان جراحی کاشت مو و ابرو اقدام به پیش بینی یک اتاق عمل با تجهیزات کامل در داخل مطب خود نموده اما در خصوص فعالیت های پزشکی خود قادر به ارائه مدارک تحصیلی مربوطه در رشته پزشکی مربوطه و همچنین مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان در خصوص دایر کردن مطب پزشکی نشد ؛ لذا با هماهنگی مقام قضایی ، متهم دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .

متهم پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش عنوان نمود که نزدیک به ۱۰ سال است که در زمینه کاشت مو و ابرو فعالیت داشته و این کار را به صورت تجربی فرا گرفته و از حدود سه سال پیش نیز که بنا بر مصوبه وزارت بهداشت و درمان انجام عمل جراحی کاشت مو و ابرو می بایست توسط متخصص مربوطه انجام شود ، وی همچنان به صورت غیرقانونی به فعالیت خود ادامه داده است.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و برابر اعلام نظریه رسمی وزارت بهداشت و درمان مشخص شد که هرگونه فعالیت متهم پرونده در خصوص دایر کردن مطب پزشکی و انجام اقدامات پزشکی در زمینه کاشت و ترمیم مو و ابرو از سوی ایشان کاملا غیرقانونی بوده است؛ همچنین در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی دارای سابقه محکومیت در دادسرای ویژه جرایم پزشکی بوده و در پرونده ای جداگانه ، برابر حکم صادر از سوی مرجع محترم قضایی به پرداخت دیه محکوم شده است.

با توجه به اعتراف صریح متهم در خصوص فعالیت غیرقانونی در منطقه فلکه چهارم تهرانپارس و شناسایی تعدادی از شکات پرونده، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و جرایم ارتکابی متهم پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.