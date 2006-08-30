دوره هاي جديد آموزش زبان فارسي در هند و تاجيكستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، دوره آموزش مقاله نويسي و روش تحقيق به زبان فارسي، در خانه فرهنگ ايران در دهلي نو آغاز شد. شركت كنندگان در اين دوره ده نفر از دانشجويان دوره دكتري رشته هاي تاريخ و زبان فارسي و نيز تعدادي از كارشناسان هندي خانه فرهنگ هستند. مدرس دوره آقاي مكتبي، عضو هيأت علمي دانشگاه گرگان مي باشد. مدت اين دوره 24 ساعت است و دوره به صورت كارگاهي طراحي و اجرا مي شود.

همچنين كلاس آموزش " قرائت و فهم متون تاريخي به زبان فارسي " از روز شنبه چهارم شهريور ماه در اين محل آغاز شد. شركت كنندگان اين دوره نيز ده نفر از دانشجويان دوره هاي پيش دكتري و دكتري رشته هاي تاريخ و زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هاي شهر دهلي هستند. مدت اين دوره 40 ساعت (20 جلسه) است‎. تدريس اين دوره بر عهده عبدالله عطايي، عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان است.

ضمن اين كه مسئولان شهرستان خود مختار تاجيك - تاشقرخان نيز يك دوره آموزشي زبان فارسي از هجدهم جولاي سال جاري (27تيرماه ) در مركز آن استان برگزار كرده اند.

اين دوره در دو گروه جداگانه براي چيني زبانان و اويغور زبانان برگزار مي شود . بيش از يكصد نفر در اين دوره ها ثبت نام كرده اند و طول دوره ، يك سال ( دو ترم تحصيلي ) پيش بيني شده است.

در اين كلاس ها در كنار زبان فارسي موضوعات ديگري همچون علوم بازرگاني و قوانين كشورهاي همسايه نيز تدريس مي شود .