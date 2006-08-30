دوره هاي جديد آموزش زبان فارسي در هند و تاجيكستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، دوره آموزش مقاله نويسي و روش تحقيق به زبان فارسي، در خانه فرهنگ ايران در دهلي نو آغاز شد. شركت كنندگان در اين دوره ده نفر از دانشجويان دوره دكتري رشته هاي تاريخ و زبان فارسي و نيز تعدادي از كارشناسان هندي خانه فرهنگ هستند. مدرس دوره آقاي مكتبي، عضو هيأت علمي دانشگاه گرگان مي باشد. مدت اين دوره 24 ساعت است و دوره به صورت كارگاهي طراحي و اجرا مي شود.
همچنين كلاس آموزش " قرائت و فهم متون تاريخي به زبان فارسي " از روز شنبه چهارم شهريور ماه در اين محل آغاز شد. شركت كنندگان اين دوره نيز ده نفر از دانشجويان دوره هاي پيش دكتري و دكتري رشته هاي تاريخ و زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هاي شهر دهلي هستند. مدت اين دوره 40 ساعت (20 جلسه) است. تدريس اين دوره بر عهده عبدالله عطايي، عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان است.
ضمن اين كه مسئولان شهرستان خود مختار تاجيك - تاشقرخان نيز يك دوره آموزشي زبان فارسي از هجدهم جولاي سال جاري (27تيرماه ) در مركز آن استان برگزار كرده اند.
اين دوره در دو گروه جداگانه براي چيني زبانان و اويغور زبانان برگزار مي شود . بيش از يكصد نفر در اين دوره ها ثبت نام كرده اند و طول دوره ، يك سال ( دو ترم تحصيلي ) پيش بيني شده است.
در اين كلاس ها در كنار زبان فارسي موضوعات ديگري همچون علوم بازرگاني و قوانين كشورهاي همسايه نيز تدريس مي شود .
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