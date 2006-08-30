تجديد ميثاق رئيس جمهور و هيات دولت با آرمانهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين مراسم كه بدون هرگونه آيين و تشريفات و در فضايي معنوي و صميمي برگزار شد، رئيس جمهور و اعضاي دولت درحالي كه از سوي سيد حسن خميني نوه بنيانگذار جمهوري اسلامي و توليت آستان مقدس حضرت امام(ره) ايران همراهي مي‌شد، با حضور بر مزار امام راحل و سيد احمد خميني فرزند امام ضمن قرائت فاتحه ياد و خاطره امام راحل را گرامي داشتند .

رئيس جمهوري و اعضاي هيات دولت در كنار مزار امام دو ركعت نماز زيارت خواندند.

در حاشيه اين مراسم، احمدي نژاد پس از زيات مرقد امام راحل در جمع شماري از زائران مرقد مطهر امام راحل حضور يافت و به ابراز احساسات آنان پاسخ داد .

زائران حرم امام با شعار صل علي محمد بوي رجايي آمد از احمدي نژاد و اعضاي هيات دولت استقبال كردند .

دكتر احمدي نژاد و اعضاي هيات دولت پس از زيارت مرقد مطهر امام راحل (ره) و اقامه نماز و قرائت فاتحه، برمزار شهداي هفتم تير و حزب جمهوري اسلامي ايران و شهيدان رجايي و باهنر و شهداي هشتم شهريور و مزار آيت الله طالقاني حاضر شدند و با نثار فاتحه براي روح بلند آنان طلب مغفرت كرده و ياد و خاطره اين شهيدان و شهداي دولت را گرامي داشتند.