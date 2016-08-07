کشف۱۷قبضه سلاح جنگی ازیک خانواده/بازداشت۲۱نفر درپرونده قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی ظهر یکشنبه در نشست خبری که در مهمانسرای طلوع نیروی انتظامی ۳۷ تن مواد مخدر در چهار ماهه نخست امسال در هرمزگان کشف شده است، بیان داشت: یک خانواده متشکل از یک مرد و سه زن و دو کودک در محور مواصلاتی غرب استان هرمزگان در ایستگاه ایست و بازرسی خودرو حامل این خانواده توسط ماموران ایست و بازرسی متوقف شد.

وی عنوان کرد: در بازرسی از این خودرو و زنان و کودکان ۱۷ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کشف و ضبط شد که نیت این افراد فروش اسلحه در استان بود و به هیچ گروه تروریستی ارتباط نداشت.

فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به کشف بزرگترین پرونده قاچاق کالای کشور در هرمزگان تصریح‌کرد: این پرونده با جدیت از سوی مقام قضایی در حال بررسی است و تا کنون ۲۱ نفر درباره این پرونده دستگیر شدهاند.

وی در ادامه از کشف بیش از ۳۲۸ میلیارد تومان کالای قاچاق در هرمزگان خبرداد و افزود: نیروی انتظامی برخورد با دانه درشت‌ها را در موضوع قاچاق دنبال می‌کند و مبادی ورودی را مدنظر دارد.