پشت پرده مردود شدن مسعود مرادي در تست داوري/ يكي از داوران او را متهم كرده بود

به گزارش خبرنگار مهر ، روز جمعه هفته گذشته و بر اساس تصميم كميته داوران فدراسيون فوتبال كليه داوراني كه قصد قضاوت در ششمين دوره رقابتهاي ليگ برتر را داشتند در كمپ تيم هاي ملي حاضر شدند تا پس از شركت در تست هاي ويژه جواز قضاوت دراين مسابقات را دريافت كنند.

دربين 75 داوري كه براي انجام تست هاي ورزشي به كمپ تيم هاي ملي آمده بودند تنها 55 داور توانستند در مرحله اول جواز قضاوت در رقابتهاي ليگ برتر را بگيرند. اما در جمع 20 داوري كه در اين تست مردود شدند نام داوري به چشم مي خورد كه حتي كمتر كسي تصور مي كرد او مردود شود. مسعود مرادي داور بين المللي فوتبال كشورمان كه نامزد قضاوت در رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان بود نتوانست در اين تست ها نمره قبولي بگيرد و قرار است روز جمعه هفته جاري در شيراز مجددا در آزمون كميته داوران شركت كند.

اما اينكه چرا مسعود مرادي نتوانست در اين تست ها نمره قبولي بگيرد به اتفاقاتي برمي گردد كه روز جمعه هفته گذشته در محل كمپ تيم هاي ملي روي داد.

ظهر روز جمعه و درحاليكه جمعي از داوران حاضر در كمپ مشغول گفت و گو با يكديگر بودند يكي از داوران شركت كننده دركلاس كه ازداوران قديمي و سرشناس فوتبال كشورهم هست و فصل گذشته از قضاوت در رقابتهاي ليگ محروم شده بود صحبت هايي را عليه مسعود مرادي مطرح مي كند كه باعث تعجب حاضران مي شود.

او كه به واسطه دور ماندن از قضاوت در رقابتهاي فصل گذشته ليگ برتر دلخور به نظر مي رسيد، مسعود مرادي و چند نفر ديگر را متهم مي كند كه آنها باعث دور ماندنش از قضاوت شده اند. در اين بين مرادي كه قصد ورود به كمپ تيم هاي ملي را داشته است با پادرمياني عده اي از داوران حاضر در آن جمع از ورود به كمپ منع مي شود. زماني كه مرادي در جريان اتفاقات و حرف هاي رد وبدل شده قرار مي گيرد با حالت روحي نامناست كمپ را ترك مي كند و به منزل بر مي گردد. نزديكان مرادي در صحبتي كه با وي داشته اند به او اعلام مي كنند كه با توجه به شرايط موجود و در صورت حضور او در كمپ احتمال درگيري لفظي و حتي فيزيكي وجود دارد.

مسعود مرادي ساعت 15 روز جمعه براي انجام تست حاضر مي شود اما به دليل بالا بودن فشار و نداشت شرايط روحي مطلوب تست را نيمه كاره رها مي كند و پس از مشورتي كه با مسعود عنايت رئيس كميته داوران مي كند، از ادامه انجام تست هاي درنظرگرفته شده انصراف مي دهد.

اين اتفاق در حالي رخ داد كه بسياري از دواراني كه در كلاس فوق حضور داشتند در جريان اين ماجرا قرار داشتند. ضمن اينكه رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال نيز در جريان اين ماجرا قرار گرفته بود.

