تعامل با باشگاهها زمينه حضور آنها در ليگ را فراهم مي كند/ زمينه حضور دو تيم مازندراني در ليگ فراهم شده است

تورج لارودي رئيس سازمان ليگ كشتي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق اظهار داشت : در سه دوره ليگ برتر كشتي همواره تيمهاي حاضر در اين رقابتها متغير بوده اند و تنها چند تيم به طور ثابت حضور داشته اند و همين عدم ثبات تيمها در ليگ كشتي باعث شده تا براي جمع و جوركردن تيمهاي براي حضوردرليگ نيازمند زمان باشيم.

وي با بيان اينكه بايد اين مشكل را كه البته منحصر به ليگ امسال نيز نيست را با رايزني ، آرامش و تدبيرحل كنيم افزود : اين قضيه بايد در طول زمان با كمك اسپانسرها مديريت كشتي هاي استانها حل شود ولي درحال حاضر تنها راه حل ما رايزني و سعي در تعامل ما بين سازمان ليگ و تيمها است ضمن اينكه نحوه پرداخت پول در سازمانهاي دولتي تغييركرده و اين امر نيز دراين مقوله بي تاثير نيست.

لارودي در خصوص حضور تيمهاي مازندراني در ليگ برتر گفت : در جلسه روساي هياتهاي استانهاي كشور در مشهد با مسئولين كشتي اين استان صحبت كرده ام و آنها نيز طي مذاكراتي با مقامات استان رضايت آنها را براي صحبت حضور دو تيم در ليگ برتر كشتي جلب كرده اند و مطمئنا اين شرايط فراهم خواهد شد تا چون گذشته جوانان با استعدادي در كشتي از اين خطه به كشتي ايران شناسانده شود.

لارودي با رد تمديد زمان ثبت نام براي تيمهاي ليگ گفت : هيچ تغييري درتركيب بخش نامه نداده ايم و زمان ثبت نام را تمديد نكرده ايم بلكه سعي مي كنيم تا با تيمها تعامل برقرار كنيم.

