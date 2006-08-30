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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۳۷

/ گزارش مراسم اختتاميه مرور فيلم‌هاي كوتاه لبنان و فلسطين در سمنان / ناصر باكيده:

نگاه هنرمندان ايران به مظلوميت لبنان انساني و شاعرانه است

نگاه هنرمندان ايران به مظلوميت لبنان انساني و شاعرانه است

مردم و هنرمندان ايران در قبال مظلوميت مردم لبنان در برابر تهاجم صهيونيست‌ها حركت‌هاي خوب و موثري از خود نشان دادند و نوع نگاه هنرمندان ما سرشار از يك حس خاص انساني و شاعرانه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتاميه برنامه تجلي بيداري و پايداري در گستره سبز اسلامي ويژه مرور فيلم هاي كوتاه و مستند فلسطين و لبنان شامگاه روز گذشته هفتم شهريورماه با حضور مدير عامل انجمن سينماي جوانان ايران، مسئول تبليغات فرهنگي و هنري حزب اله لبنان، مسئول تبليغات و اطلاع رساني دفتر حماس در ايران، معاون هنري اداره كل ارشاد سمنان و جمعي از هنرمندان در تالار آفتاب اين شهر برگزار شد.

در ابتداي مراسم ناصر باكيده، مدير عامل انجمن سينماي جوانان، ضمن تبريك روز جانباز و هفته دولت گفت: "مردم و هنرمندان در قبال وقايع اخير لبنان حركت هاي خوب و موثري از خودشان نشان دادند و نوع نگاه هنرمندان ما يك حس خاص انساني و شاعرانه و همدردي را نشان مي دهد."

وي در ادامه افزود: "يكسري از عكاسان و فيلمسازان جوان انجمن قصد داشتند به لبنان بروند و جنايات رژيم صهيونيستي را به تصوير درآوردند و موفق به اين كار هم شدند. امروز به پاس پايداري و مقاومت در گستره سبز اسلامي در جشن پيروزي سهيم هستيم و اين برنامه را تدارك ديده ايم. در برگزاري اين مراسم همكاران دفاتر انجمن، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و ادارات كل ارشاد 10 استان سهيم بودند."

در بخش ديگر مراسم، داريوش ارجمند ضمن تبريك اعياد شعبانيه در سخناني گفت: "به علت نوشتن نمايشنامه اي در دوران تحصيلي ام در دانشگاه در سال هاي دور درباره فلسطين به نام "صفر اشغال" به خوبي با اهداف و نوع اشغال تدريجي صهيونيست ها در فلسطين آشنايي دارم و با مطالعه در اين تاريخ متوجه ستمي شدم كه بر مردم فلسطين و لبنان روا شده است."

بازيگر "ناخدا خورشيد" تاكيد كرد: "امروز گروهي جوان و نيروي باايمان با گفتن جمله لبيك يا حسين در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح اسرائيل در فالب حزب اله لبنان مقاومت مي كنند و فكر مي كنم بايد در خصوص اين مقاومت سينماگران ما فيلم هايي توليد كنند كه سهم جوانان فيلمساز بايد برجسته تر باشد. آينده هنر و سينماي جهان اسلام در دستان ماست و ما جزو معدود كشورهاي اسلامي بوديم كه از مقاومت لبنان حمايت كرديم."

در بخش ديگر مراسم دكتر احمد حمداني مدير تبليغ و اطلاع رساني حماس گفت: "ديدار شما عزيزان باعث خوشحالي است و شماها با كار و فيلمسازي تان احساسات همگان را تحريك مي كنيد و با فيلمسازي و عكاسي همچون يك سلاح برنده در خدمت اهداف مقاومت هستيد."

در بخش پاياني مراسم اختتاميه برنامه مرور فيلم هاي كوتاه و مستند لبنان و فلسطين، از دو عكاس جوان به نام هاي مهدي قاسمي و يلدا معيري در كنار دو فيلمساز جوان به نام هاي شهرام حيدريان و محمدرضا عباسيان و البته داريوش ارجمند تقدير شد.

آثار اين برنامه مرور حاصل كار فيلمسازان ايراني، لبناني و فلسطيني در قالب 17 عنوان بود كه در سه روز برگزاري آن هفت هزار جوان علاقمند به ديدن برنامه ها نشستند.

کد مطلب 373449

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