به گزارش خبرنگار مهرمجموعه غزل جدید قاسم صرافان با عنوان «اتفاق» که در نمایشگاه امسال کتاب توسط نشر نیماژ رونمایی شده بود از این هفته وارد بازار تابستان کتاب شد.

قاسم صرافان شاعر مذهبی که پیش از این مجموعه‌های مذهبی و عاشقانه در کارنامه کاری خود داشته، این بار با مجموعه غزل «اتفاق» در پی شکل دادن اتفاقی جدید در گونه غزلی که خود معرف آن بوده، است.

آرش شفاعی در مقدمه این مجموعه این گونه آغاز می کند که:

یک بار با یک نفر که دوستدار شعر و شاعران بود اما خودش شاعر نبود و در نتیجه خیلی با عوالم شاعران سر و کاری نداشت، صحبت از شعرهای قاسم خان صرافان شد. آن یک نفر حرفش را به اینجا رساند که انگار تکلیف صرافان با خودش هم روشن نیست.

پرسیدم: چرا؟ گفت: آخر صرافان هیأتی و مذهبی‌ را باور کنیم یا صرافان عاشق پیشه‌ای که در شیراز خواستگاری می‌کند و در تهران صیادی؟ «حیدرانه» ها را باور کنیم یا دلبرانه‌ها را؟

جواب من خیلی روشن بود. گفتم: مشکل تو این است که شعر و شاعری را نمی‌شناسی و فکر می‌کنی که شاعر همان ماشین شعرگویی است، یعنی عبارت است از موجودی سفت و سخت و صلب که فقط در مواردی خاص، دکمه «شعر بگو» را فشار می‌دهد و شعری تحویل می‌دهد.

شاعران آدم‌های عجیب و غریبی هستند، گاهی چنان متناقض که باور نمی‌کنی این شعر حاصل همان طبعی است که آن شعر را گفته. مگر همین حافظ عزیز خودمان قرن‌ها جماعتی را به دنبال خودش نکشانده که بالاخره کیست و حرف حسابش چیست؟

این مجموعه در ۹۰ صفحه با قیمت ۹۰۰۰ تومان در هفته پیش رو در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.