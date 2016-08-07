۱۰ درصد خرمای هرمزگان صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاوری هرمزگان، مسعودگرگیج بیان داشت: تاکنون۶۰ درصد خرمای استان برداشت شده است و پیش بینی می شود تاپایان فصل برداشت قریب به ۱۵۰هزارتن محصول برداشت شود.

گرگیج افزود: ۱۰ درصد خرمای تولید شده استان به ارزش ۴۰ میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه وکشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود. پیارم، مجول، خنیزی، خاصویی از مرغوب ترین ارقام خرما در هرمزگان هستند.

گرگیج با اشاره به اینکه شهرستانهای میناب، رودان وحاجی آباد از مناطق مهم کشت خرما در هرمزگان هستند اظهار داشت: جوان سازی نخیلات با ارقام مجول و پیارم از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به فرسوده بودن باغات استان اظهارداشت: امسال برای اصلاح و جوان سازی نخیلات و باغات مرکبات، ۳۰۰میلیون تومان تسهیلات با سود ۷درصد به کشاورزان پرداخت می شود.

گرگیج گفت: کشاورزان می توانند برای دریافت این تسهیلات به سامانه تسهیلات سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنید.