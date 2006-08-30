رضا آقازاده در گفتگو با خبرنگار "مهر"، با بيان اين مطلب، اعلام كرد: هياتي به سرپرستي وي هفته آينده عازم مسكو خواهد شد تا با مقامات اين كشور در خصوص بسته پيشنهادي 1+5 گفتگو كند.

وي گفت: مذاكره براي نهايي كردن زمان راه اندازي نيروگاه بوشهر و تحويل سوخت اين نيروگاه به ايران از ديگر موضوعات اصلي مورد بحث در اين سفر است.

در آخرين برنامه زمانبندي كه در سفر سال گذشته "كرينكو" رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه به ايران تعيين شد، قرار بود نيروگاه بوشهر پاييز 2006 راه اندازي شود اما بنابر خواست طرف روسي راه اندازي آن براي چهارمين بار به تاخير افتاد.

اين در حالي است كه پيش تر، زمان راه اندازي اين نيروگاه سال 2004 تعيين شده بود.

به گفته مقامات ايراني، از سه سال گذشته تا كنون، ايران منتظر دريافت سوخت هسته اي نيروگاه بوشهر است اما روسيه از تحويل آن به ايران خودداري مي كند.

از سوي ديگر، ايران 31 مرداد ماه (22 اوت) ، طبق قرار قبلي، پاسخ بسته پيشنهادي 1+5 كه 16 خرداد سال جاري توسط سولانا مسئول سياست خارجي اروپا به تهران آورده شده بود، را داد.

واكنش هاي ضد و نقيض بر سر پاسخ ايران به بسته پيشنهادي همچنان ادامه دارد. روسيه ، چين و همچنين طرف هاي اروپايي، بر سر موضوع مذاكره درباره بسته پيشنهادي و پاسخ ايران تاكيد دارند.