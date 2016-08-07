۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

قائم مقام کمیته امداد استان یزد خبر داد:

احداث و بهسازی ۶۶۵ مسکن مددجویی در استان یزد

یزد ـ قائم مقام کمیته امداد استان یزد از احداث و بهسازی ۶۶۵ مسکن مددجویی در استان یزد طی سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، رضا زارع زاده مهریزی در جلسه ای که پیرامون امور مسکن و ساختمان مددجویان زیر پوشش کمیته امداد استان یزد با حضور معاونان توانمندسازی و کارشناسان فنی شهرستانها برگزار شد، اظهار داشت: تعداد سهمیه در نظر گرفته شده برای کمک به خرید مسکن و احداث منازل مددجویی در مناطق شهری استان یزد ۶۴ مورد با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال و ۴۹۲ سهمیه برای کمک به تعمیر، تکمیل و بهسازی مسکن مددجویان شهری و روستایی با اعتباری افزون بر ۱۲ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه برای بهسازی و مقاوم سازی ۴۰ مسکن مددجوی روستایی نیز ۶ میلیارد ریال هزینه می‌شود، بیان کرد: برای کمک به تکمیل ۴۵ واحد مسکونی نیمه تمام شهری ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و برای کمک به تکمیل ۲۴ مورد مسکن نیمه تمام روستایی نیز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

قائم مقام کمیته امداد استان یزد با اشاره به اینکه ایجاد سرپناه و ساخت مسکن برای مددجویان از اولویت‌های کاری این نهاد در سال جاری است، عنوان کرد: ارتقاء سطح کیفی ساختمان‌ها، رعایت اصول فنی، تهیه نقشه مناسب و مورد تایید، به کارگیری عوامل اجرایی ماهر، نظارت دقیق بر مراحل ساخت منازل از مواردی است که باید با دقت پیگیری و اجرا شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳ هزار و ۸۶۹ خانوار تحت حمایت کمیته امداد در استان یزد فاقد سرپناه مناسب هستند، افزود: طبق نیازسنجی انجام شده، ۱۴۸ خانوار مددجوی ساکن شهر نیازمند احداث و خرید مسکن، ۸۷ خانواده ساکن روستا نیازمند بهسازی منزل و ۹۱ خانوار نیز نیازمند تکمیل منزل مسکونی خود هستند.

زارع‌زاده افزود: ۳ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی نیز نیازمند حصارکشی، محوطه سازی، گازکشی و تعمیرات جزئی و کلی است.

