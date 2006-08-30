نمايشگاه آثار هنري جانبازان در فرهنگسراي نياوران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح نمايشگاه دولت عشق مهندس رضايي دبير نمايشگاه گفت: "براي شركت در نمايشگاه دولت عشق از 23 جانباز دعوت كرديم كه تمام آنها با آغوش باز اين دعوت را پذيرفتند و فرهنگ ايثار را به نمايش گذاشتند. 41 اثر خوشنويسي، 19 اثر نقاشي، 52 اثر صنايع دستي و 40 اثر عكاسي از اين هنرمندان در معرض تماشاي مخاطبان قرار دارد."

در ادامه مراسم، احمد باروتي از جانبازان هنرمند كه تعدادي از آثار خط خود را در اين نمايشگاه ارائه داده، درباره موضوع معنويت هنر گفت: "خداوند مواد هنري را در اختيار ما گذاشته تا با آن زيبايي ها را خلق كنيم. جانبازان در عرصه هاي مختلف زندگي گذشته از ايثار جان خود با هنر نيز حرف هايشان را گفته اند. در واقع جانبازعاشق خداوند است و عاشق طبيعت."

در نمايشگاه دولت عشق آثار هنرمندان جانباز در شاخه هاي مختلفي چون خوشنويسي، نقاشي، عكاسي و صنايع دستي به چشم مي خورد. در مجموع 175 اثر از 26 هنرمند جانباز در نمايشگاه در معرض تماشاي مخاطبان قرار گرفته است. چهار اثر نقاشي از سيدعلي مومني، هشت اثر نقاشيخط از احمد آريامنش، هفت اثر خوشنويسي از علي اسفندياري و پنج اثر از غلامرضا راهپيما در اين نمايشگاه به چشم مي خورد.

در سالن هاي فوقاني نگارخانه فرهنگسراي نياوران نيز آثاري از نقاشي هاي علي تن، خط نوشته هاي محمود دانشگرنژاد، طبيعت بيجان ناصر تقي زاده، خط نقاشي هاي محو و مات يونس پولاد، سه ظرف از احمدعلي زندي، ميزهاي منبت كاري شده غلامعلي اطمينان و نقش برجسته هاي چوب سعيدرضا كامراني در نمايشگاه دولت عشق به نمايش گذاشته شده است.

در سالن هاي بعدي نمايشگاه مجموعه عكس هاي احمد ناطقي قرار دارد. ابنيه تاريخي اصفهان، گنبدهاي برفي، شبستان مساجد، لحظات نماز و نيايش نيز درونمايه آثار حسين شيرازي را تشكيل داده اند. روي ديوارنمايشگاه مجموعه شش عكس از داود عامري با موضوع موفقيت جانبازان ورزشكار به چشم مي خورد. از داود جليل نژاد هم تعداد شش عكس با مضامين تاثيرگذار خانه خدا، مسجد پيامبر و غار حرا در اين نمايشگاه ديده مي شود.