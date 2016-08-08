سیدمسعود شجاعی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایشگاهی که در راستای تجلیل از هنرمندان جوان و شاخص در خانه کاریکاتور برگزار شده است به خبرنگار مهر گفت: ما هنرمندان شاخص و مطرحی داریم که بسیار هم مستعد هستند و حتی جوایز بین المللی بسیاری در طول سال دریافت می کنند که باید جایی برای ارائه کارهایشان ایجاد شود. این هنرمندان بارها پرچم ایران را بالا برده اند و لازم است همیت آنها در افتخارآفرینی برای این سرزمین دیده شود و به همین منظور ما در خانه کاریکاتور با همفکری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به این نتیجه رسیدیم که کاری برای آنها بکنیم.

وی با انتقاد از اینکه اکثر نهادهای دولتی و سازمان ها تلاش کارتونیست ها در سطح جهان را نمی بینند، ادامه داد: خانه کاریکاتور به عنوان نهادی که در ارتباط مداوم با این هنرمندان تصمیم گرفت به صورت دوره ای نمایشگاه آثار آنها را بر پا کند.

به گفته طباطبایی، کارتونیست‌های ایرانی به طور میانگین هفته ای یک بار جایزه اصلی یکی از جشنواره های معتبر را می برند و این به جز تقدیرها و... است ولی زحمات آنها به درستی دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: کاش یک بار یکی از مسئولان بعد از بردن یکی از این جوایز دو خط تبریک به این دوستان می گفت. فقط بحث تشکر نیست بلکه هر مهمانی یا وعده دیدار مسئولان با هنرمندان باشد ۱۰ ردیف جلوی صحنه را سینماگران و بازیگران پر می کنند و چند ردیف آخر به باقی هنرها می رسد که باز در میان هنرهای تجسمی سهم کارتونیست ها بسیار کم است. امسال حتی نوبت به نماینده هنرهای تجسمی هم نرسید تا در ضیافت افطار رئیس جمهور از دغدغه هنرمندان این عرصه بگوید.

ورک شاپ هایی برای تبلیغات شهری

طباطبایی که طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ مردادماه ورک شاپی برای کارتونیست‌ها برپا کرده بود درباره این ورک شاپ توضیح داد: سازمان زیباسازی با توجه به اینکه امکانات بسیار خوبی در جهت ارائه مفاهیم تصویری در فضای شهری در اختیار دارد مدتی است اقدام به برپایی ورک شاپ هایی می کند که ماحصل آن را در سطح شهر می بینیم. قبلا تنها در عرصه گرافیک این ورک شاپ ها برگزار می شد و الان سه ورک شاپ است که در عرصه کارتون هم برپا می شود. اولین ورک شاپ درباره رژیم غاصب صهیونیستی بود که آثارش از بین کارهایی که در جشنواره هولوکاست ارائه شده بود انتخاب شد و نتایج خوبی هم داشت.

وی افزود: ورک شاپ بعدی که برگزار شد و ماحصلش را امروز در سطح شهر می بینید با موضوع ورزش و المپیک است. سومین ورک شاپ هم با موضوع تکریم بنیاد خانواده است که به تازگی برگزار شد و به زودی آثار برگزیده آن را در سطح شهر می بینید.

مدیر خانه کاریکاتور با بیان اینکه در این سه روز فرصتی فراهم شد تا هنرمندان شهرستانی و تهرانی در کنار هم به خلق اثر بپردازند، گفت: ۳۳ کارتونیست از تهران و شهرستان در بخش کاریکاتور این رویداد حاضر بودند که هر کدام به طور متوسط چهار اثر خلق کردند. من، بیژن صیفوری، کورش پارسانژاد و فرزاد ادیبی در حوزه های گرافیک و کارتون کنار دوستان بودیم تا راهنمایی های لازم را به دوستان بکنیم. یکی از دوستانی هم که تخصص در زمینه تیتر دارد در کنار ما بود تا با یک تعداد تیتر مشخص آثار با موضوع تحکیم بنیاد خانواده خلق شود.

این هنرمند در پایان گفت: تبلیغات شهری به گونه ای است که باید یک بیان عام تری از هنر داشته باشد تا مخاطب عام هم بتواند در سریع ترین زمان به فهم اثر برسد ضمن اینکه سرعت بالای عبور از اتوبان ها و از مقابل برخی از این کارها اجازه اینکه شهروند فرصت مطالعه بصری داشته باشد، نمی‌دهد و برای همین باید در یک لحظه مخاطب به فهم اثر برسد.