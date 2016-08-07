اصحاب رسانه نقش آفرینان اصلی نمایش قدرت ملی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۱۷ مردادماه روز خبرنگار، اصحاب رسانه را از نقش آفرینان اصلی نمایش قدرت ملی و بازدارندگی دفاعی کشور دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: هفدهم مردادماه سالروز شهادت خبرنگار شجاع و فداکار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که روز خبرنگار نامگذاری شده است علاوه بر اینکه فرصت ارزشمندی برای تجلیل از مجاهدت‌ها و تلاش‌های فاخر و آگاهی بخشی اصحاب رسانه و خبرنگاران متعهد، فهیم و مسئولیت شناس را فراروی مردم، مسئولین و آحاد سازمانها و دستگاهها قرار داده است، فرصتی ویژه برای بازشناسی رسالت خطیر و مقدس آنان در مقطع حساس تاریخی امروز ایران و جهان گشوده است.

این بیانیه افزوده است: جامعه رسانه‌ای کشور از یک سو با انعکاس رخدادها و حوادث در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی، افکار عمومی را با واقعیات جاری آگاه می‌سازد و از سوی دیگر در یک نگاه متعهدانه و مسئولانه، می تواند مخاطبین را با وظایف و مسئولیت‌هایشان در قبال مسائل و پدیده‌های مختلف داخلی و خارجی آشنا و به صحنه ‌آورد.

این بیانیه در ادامه رسانه متعهد را رسانه‌ای که بشریت را به سمت احساس هویت و سعادتمندی و رستگاری هدایت می‌کند، دانسته و با تأکید بر ضرورت اهتمام خبرنگاران به بازنمایی و ترویج معروف و خوبی‌ها و برحذر داشتن جوامع از منکر و زشتی‌ها تصریح کرده است: امروز برافراشتن پرچم فرهنگ و ارزش‌های دینی و انقلابی، صیانت از سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مصاف با جنگ نرم و ولنگاری فرهنگی، در کنار تلاش جهادی، متفکرانه و اقدام آفرین در عرصه‌ی تحقق اقتصاد مقاومتی و عمق بخشی به مقاومت اقتصادی در زمره مهم‌ترین انتظارات از اصحاب رسانه در روند تکاملی و پیش روندگی انقلاب اسلامی و پیشرفت و تعالی کشور بشمار می‌رود.

این بیانیه پرده برداشتن از سناریوها و سیاست‌های پنهان و آشکار نظام سلطه و صهیونیسم و ارتجاع منطقه در عرصه‌ اسلام هراسی، اسلام ستیزی و ایران هراسی و نیز تضعیف بنیان‌های وحدت و اقتدار امت اسلامی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی را از اولویت‌های اجتناب ناپذیر امروز اصحاب رسانه در ایران اسلامی و بلکه سایر جوامع قلمداد و تأکید کرده است: در شرایطی که جنگ‌های نیابتی و تروریسم تکفیری هم اینک فراتر از منطقه راهبردی غرب آسیا، اروپا و امریکا را نیز جولانگاه خود قرار داده است و جامعه‌ی بشری را با یکی از بزرگ ترین تهدیدات تاریخ خود روبرو ساخته است، اصحاب رسانه براساس رسالت ذاتی و حرفه‌ای خود بایستی با روشن نگه داشتن مشعل آگاهی بخشی، حامیان این پدیده شوم و شیطانی که با دروغ و نیرنگ خود را مدافع حقوق بشر معرفی کرده‌اند را رسوا و توطئه‌های آنان را ناکام گذارند.

در ادامه این بیانیه تقویت وحدت و یکپارچگی در عرصه‌های حساس و حیاتی کشور از جمله دولت و ملت و نیز نمایش اقتدار، استحکام و صلابت نیروهای مسلح و هماهنگی و هم افزایی بین آنان را فریضه‌ای مقدس در فهرست تکالیف حرفه‌ای رسانه‌ها و خبرنگاران توصیف و افزوده است: حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می‌دهد جامعه رسانه‌ای کشور طی ۳۸ سال اخیر به شایستگی توانسته است با رویکردی حرفه‌ای و وظیفه محور، از منافع و مصالح ملی و آرمان‌ها و ارزش‌های نظام و میهن اسلامی حراست و در قبال نیازهای جامعه و کشور نیز بموقع به وظایف خطیر خود عمل کرده و شایستگی‌های ایران اسلامی به ویژه وحدت، هماهنگی و هم‌افزایی مثال زدنی و خدشه ناپذیر ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برغم تلاش‌های شیطانی جبهه دشمن، در معرض جامعه جهانی قرار دهد.

این بیانیه با تأکید بر عادی ندانستن شرایط کنونی در عرصه تقابل راهبردی نظام سلطه و صهیونیسم با انقلاب اسلامی تصریح کرده است: در شرایطی که انقلاب اسلامی و ملت ایران آماج جنگ رسانه ای همه جانبه، دقیق وطراحی شده توسط ابرسرمایه داری غرب و صهیونیسم قرار گرفته است و جبهه معاندین هر بهانه‌ای را فرصتی راهبردی برای خود می پندارد، اصحاب رسانه بایستی با هوشمندی و ژرف اندیشی، خطرات و پیامدهای هر گونه ساده اندیشی و غفلت مردم و مسئولین را برجسته و نقشه‌های دشمن را ابتر و با شکست مواجه سازند.

در پایان این بیانیه با اشاره به ابعاد تعامل و ارتباط عمیق و صمیمی جامعه رسانه‌ای کشور به ویژه رسانه ملی با روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پاسداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تبریک روز خبرنگار به آحاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور و قدردانی از همت فاخر و مشتاقانه آنان در پوشش خبری و انعکاس مواضع، عملکرد، دستاوردها و توانمندی‌های امنیت آفرین این نهاد مردمی و پیشرو در عمل انقلابی، از رسانه‌های نوشتاری، شنیداری، دیداری و مجازی کشور انتظار دارد با رویکردی واقع بینانه به مقوله اطلاع رسانی و الزامات و ملاحظات اجتناب ناپذیر حوزه دفاعی و امنیتی اندیشیده و از پرداختن به مسائلی که می‌تواند دستاویز دشمنان قسم خورده انقلاب و ملت ایران قرار گیرد تا امنیت و منافع ملی و نیز پیوند وثیق این نهاد انقلابی با مردم و جامعه را مورد چالش، تردید و تهدید قرار دهد اجتناب ورزند.