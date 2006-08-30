آزيتا حاجيان در گفتگو با مهر: بازيگرداني در "به نام پدر" به معناي برتري بر بازيگران نيست

آزيتا حاجيان، بازيگردان فيلم "به نام پدر"، در مورد حضور در فيلم جديد ابراهيم حاتمي كيا به عنوان بازيگردان به خبرنگار مهر گفت: "آقاي حاتمي كيا كارگردان صاحبنام و شناخته شده اي است و قطعاً ايشان به هر كسي كه پيشنهاد همكاري بدهد با كمال ميل مي پذيرد. قبلاً نيز در چند فيلم به عنوان بازيگر در كارهاي حاتمي كيا حضور و شناخت كاملي از سينماي و كارهاي او داشتم."

وي در ادامه افزود: "البته وقتي ايشان پيشنهاد همكاري به من داد مشغول بازي در فيلم "باغ فردوس پنج بعد از ظهر" بودم و ايشان از من خواست به صورت همزمان كار را در فيلم "به نام پدر" شروع كنم. در هر كاري كه قبول مي كنم قطعاً بايد حاصل كار موثر و مفيد باشد و در كنار آن جذابيت كار به عنوان بازيگردان با حاتمي كيا نيز يكي از علل همكاري ام با فيلم "به نام پدر" نيز بود."

بازيگر "روبان قرمز" در مورد پيشينه تئاتري اغلب بازيگران فيلم "به نام پدر" و عادت اين بازيگران براي ارتباط بي واسطه با كارگردان گفت: "در اين خصوص مشكلي با بازيگران فيلم نداشتم و با بازيگران بسيار باهوش، توانا و پرتجربه اي مواجه بودم. البته برخي بازيگران كه مطلقاً كار تئاتري مي كردند به رابطه بي واسطه اعتقاد بيشتري داشتند و بعد از چند سكانس كه فيلمبرداري شد، اين جريان قابل تشخيص بود."

وي گفت: "طبق وظيفه ام سعي كردم ارتباط بي واسطه اين بازيگران را با كارگردان "به نام پدر" فراهم كنم و در كنار آن به دادن مشورت در خصوص اين بازيگران به كارگردان پرداختم و حاتمي كيا طبق اين اطلاعات و نظرات خودش دست به ارتباط با بازيگر مي زد و بسيار هم اين كار نتيجه بخش بود."

حاجيان در مورد حضور بازيگردان در تمام فيلم هاي حاتمي كيا و تاثير آن بر بازي هاي فيلم گفت: "بازيگرداني تاثيري بر بازيگري هنرپيشه ها ندارد. زيرا حاتمي كيا با هوشياري و دقت بازيگرانش را انتخاب و عمدتاً از بازيگران حرفه اي و شاخص استفاده مي كند. او به طرز كاملاً قابل توجهي در مورد راهنمايي بازيگران تبحر دارد. منتهي دوست دارد هنگام كار تمام تمركزش روي كارگرداني باشد و در صورت نبود بازيگردان به راحتي توانايي هدايت بازيگران را دارد."

اين بازيگردان در مورد نحوه هدايت بازيگراني نظير پرويز پرستويي كه از همنسلان او در بازيگري محسوب مي شود، گفت: "مطلقاً با آقاي پرستويي مشكلي نداشتيم. چون بارها با هم همبازي بوده ايم و حتي زماني كه بازيگرداني هم در كار نبود، من نظرات پرستويي را جويا مي شدم و ايشان هم متقابلاً نظرات من را جويا مي شد. بنابراين شرايط چندان تغيير نكرده بود."

حاجيان در پايان گفت: "ما متعلق به نسلي هستيم كه عميق تر به مسائل نگاه مي كنيم و به اصول بها مي دهيم. اصلاً وقتي در مقام بازيگردان قرار مي گيرم احساس برتري نمي كنم و مانند ديگر كارهايم در "به نام پدر" هم با همه مشورت مي كرديم و به نتيجه مي رسيديم، با اين تفاوت كه من كنار دوربين بودم و پرستويي جلو دوربين تا حاصل كار را مورد ارزيابي قرار دهم."